Bare nesten for Sivert på Bjorli

I norgescuprennet i telemark klassisk sprint på Bjorli lørdag, ledet Sivert Hole fra Åndalsnes IF rennet før den andre omgangen. Etter en litt forsiktig andre omgang måtte han ta til takke med andreplass, noe han selv ikke var helt fornøyd med.

– Tapte førsteplassen

– Det er vanskelig å ikke si seg fornøyd med en andreplass, men i dag følte jeg at jeg tapte førsteplassen. Jeg hadde en god ledelse etter første omgang, på nesten to sekunder. Jeg gjorde egentlig ingen feil i den andre omgangen, men jeg ble litt for reservert. I stedet for å gi alt nedover bakken, prøvde jeg å trygge inn ledelsen. Da ble det litt for «soft». Alt i alt er andreplass kjempebra, men akkurat i dag så er det litt skuffende, sier Hole til Rbnett.

Ole Kvernberg fra Eidsvåg IL ble nummer seks i samme klasse. I kvinneklassen ble Guro Helde Kjølseth nummer tre.

Søndag skal de kjøre NM i klassisk, og da vil Hole igjen på pallen. Aller helst da et hakk høyere enn lørdag.

– Jeg har vist på trening og i konkurranse at jeg er helt i toppen. Målet er å vinne. Jeg vet at jeg kan slå alle, om jeg kjører godt nok, sier Hole.

Eidsvåg-sølv

I juniorklassene ble det også en lokal pallplassering. Tor Kjetil Alstad fra Eidsvåg IL endte på andreplass. Klubbkameratene Erik Kvernberg og John-Steinar Solstad Alme ble henholdsvis nummer fire og fem, mens Sivert Andre Dahle fra ÅIF ble nummer ni.

På jentesida ble Lene Husvik (Eidsvåg) nummer fire, og Nora Vold Hovde (Åndalsnes) nummer seks.

Emma var raskest

Det ble også kjørt aldersbestemte klasser i solskinnet på Bjorli lørdag. I klasse J13-14 var Emma Di Moa Støve raskest av samtlige, og suste ned til seier. Kaja Husvik fra Eidsvåg endte på fjerdeplass.

I klasse J15-16 ble Eidsvåg IL-jenta Rakel Kvernberg Blø nummer to, mens i G15-16 ble Eidsvåg-guttene Odin Blø og Edvard Andersson Svensli nummer to og tre.

– Rennet ble gjennomført på en god måte. Vi hadde både været og teknologien på vår side. Nå er vi klare til å arrangere NM på søndag, hvor vi sannsynligvis kommer til å få like perfekte forhold som i dag, sier en fornøyd Nils Magne Dahle i arrangørstaben.