– Skulle ha vunnet for heiagjengen på Bølgen

– Vi var fem nominerte til Årets ildsjel på Idrettsgallaen, og vi var fem vinnere. Jeg ble ikke skuffet over at jeg ikke vant, men tenker i ettertid at jeg gjerne skulle ha vunnet for den herlige gjengen som lagde slik en oppvarmingsfest på Bølgen lørdag, sier den 59 år gamle håndballtreneren i EOIL.

Mary Ann er overveldet over håndballgjengens innsats for å lage Årets ildsjel-fest på Bølgen. Sjøl hadde hun en fin kveld i Hamar OL-amfi.

– Det var kjekt å oppleve Idrettsgallaen fra innsiden. Det var en flott opplevelse. Men samtidig har det vært mye styr en periode nå, så det er godt at gallaen og kåringen er over. Nå får jeg konsentrere meg 100 prosent om håndballen igjen. Denne prosessen har sannelig vist hvor sammenspleiset en gjeng vi er i Elnesvågen Håndball!