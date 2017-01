Neerland avviser Solskjær som landslagskandidat

Etter at Per-Mathias Høgmo var ferdig som landslagssjef i november, har flere mulige etterfølgere blitt diskutert.

Fredag hevdet VG å kjenne til at Ståle Solbakken vurderer et konkret tilbud rundt jobben fra Norges Fotballforbund. Senere samme dag meldte Nettavisen at Bob Bradley skal ha fått det samme tilbudet.

VG: Solbakken har fått Norge-tilbud Ståle Solbakken skal være tilbudt jobben som norsk landslagssjef i fotball.

Ifølge Aftenposten skal ingen av de to ha fått tilbud om den ledige jobben.

NFF: Ingen har fått tilbud om jobben som landslagssjef Ulike medier melder at både Ståle Solbakken og Bob Bradley har fått tilbud om jobben, men kilder i Norges fotballforbund hevder at det ikke stemmer.

– Uaktuelt

Ole Gunnar Solskjær har flere ganger blitt trukket frem som en aktuell landslagskandidat. Men i en VG-artikkel fredag sier direktør Øystein Neerland at Solskjær ikke skal være interessert.

– Med bakgrunn i den dialogen jeg har hatt med Ole Gunnar, er det uaktuelt for ham, sier Neerland til VG.

Hvem blir ny landslagssjef? Sjekk oddslista! Både Ole Gunnar Solskjær og Kjetil Rekdal er blant kandidatene.

Har sagt nei tidligere

Solskjær har sagt nei til landslaget i både 2009 og 2013. Da Romsdals Budstikke snakket med han i september i fjor, ville ikke Molde-treneren kommentere om han selv kan bli Høgmos etterfølger.

Neerland sier til VG at Solskjær ikke kommer til å ta jobben i 2017 hvis det skulle komme et nytt tilbud fra NFF.