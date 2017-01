Nå satser han alt mot VM i Bergen

I september i år går verdensmesterskapet i landeveissykling i Bergen. Eresfjordingen Hoem har ikke ikledd seg landslagstrøya siden han var U23-rytter, men 25-åringen håper at en god vårsesong skal gjøre at han får være med i VM på hjemmebane.

– Jeg har et stort mål om å komme meg med på laget der. Jeg vet at jeg var på blokka til å være med til Qatar-VM nå sist. Det var kanskje en eller to syklister som var mellom meg og at jeg ble med. Løypa i Bergen i år skal passe meg bedre enn den i Qatar, sier Hoem.

– Jeg har savnet litt det med å sykle med flagget på brystet, samtidig som man sykler mot de beste i verden.

Vil ta steget opp som proff

Hoem var med i U23-VM i København i 2011. Da endte det med 33.-plass. Lagkamerat i Team Joker Byggtorget, Truls Korsæth, var med da Norge deltok i VM i Qatar i fjor.

– Truls gjorde det kjempebra i VM i fjor. Han ble nylig klar for WorldTour-laget Astana. Det viser at VM er et vanvittig utstillingsvindu for oss kontinentalryttere. Om man kommer med til et VM, må man bare ta sjansen. Gjør man en god jobb der, kan mye skje, sier Hoem som selv drømmer om å bli proff.

– Jeg har jo håpt på det i flere år. Men jeg føler at sjansen blir større og større for hvert år. Det går litt opp og ned i markedet i proffsirkuset for hvor lett eller vanskelig det er å komme seg inn. Man må ha litt flaks, samt være sterk over en hel sesong. Det blir jo heller ikke lettere når man blir eldre, sier han.

Han har kontrakt ut året med Team Joker Byggtorget.

Kan få sykle større ritt i år

For noen måneder siden flyttet han til Molde, etter å ha hatt Trondheim som base i sju år. I helga reiser han på den andre treningsleiren til Mallorca på en måned. Der skal han og lagkameratene være i to uker. Seinere i vinter venter nytt opphold på den spanske øya, før sesongen trås i gang i Frankrike og Belgia på vårparten.

– Vi kommer til å være der og sykle ritt et par måneder. Så er det tilbake til Norge å være med i Tour of Norway, NM og Tour des Fjords, sier Hoem.

Det blir med andre ord mange av de samme rittene han har vært med i tidligere. Lagkamerat Kristoffer Halvorsen syklet imidlertid inn til en svært sterk seier i U23-VM i fjor, som gjør at Team Joker Byggtorget kan vente seg invitasjoner til større ritt denne sesongen.

Gir ikke opp proffdrømmen

– Laget får nok være med i litt større ritt i år. Det kommer som en konsekvens at vi fikk en verdensmester i fjor. Arrangører vil gjerne ha med verdensmestere, og dermed får vi flere invitasjoner til større ritt.

Etter årets sesong håper han at han endelig kan ta steget opp til et profflag. 25-åringen har ventet tålmodig på sjansen.

– Jeg ønsker jo etter vært å komme meg videre. Jeg vil jo ut å bli proffrytter, men samtidig så stresser jeg ikke med det. Team Joker Byggtorget er et såpass bra lag. Det er kanskje verdens beste kontinental-lag. Men det er absolutt et hovedmål å komme seg til et profflag, sier Bjørn Tore Hoem.

«Slow starter»

Andreplassen på den fjerde etappen av Tour des Fjords var fjorårets høydepunkt. Utover høsten gjorde han det godt i flere ritt, men han er spent på hvordan formen vil være i vår.

– Det er den lange perioden mellom høsten og våren, hvor man kommer ut av konkurranseform og mister litt av instinktet. Da gjelder det å komme inn i den gode rytmen så tidlig som mulig på vårparten, noe jeg kanskje har slitt med gjennom min karriere. Jeg har vært en litt «slow starter» på begynnelsen av året, for så å prestere bedre på høsten, sier han.