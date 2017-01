Lukas (3) debuterte på ski

Lukas Johannes Farstad representerer MOI og var én av 94 deltakere i nyttårsrennet. Han fullførte den en kilometer lange løypa i upåklagelig stil.

(Se bildekarusell øverst i saka).

– I fjor var han ikke så interessert i å prøve langrenn, men i vinter har han vært ivrig. Nå har vi trent to ganger og så stilte han i sitt første renn i dag, fortalte mamma Jana Farstad.

Hun gikk med sønnen, mens dattera Linn (10) også deltok.

– Jeg synes Lukas var kjempeflink. Det var ganske langt for han å gå, sa storesøster.

Duell i 13-årsklassen

I 13-årsklassen møttes to gutter som er vant til å måle krefter: Linus Engdahl fra Torvikbukt og Tobias Risan Nakken fra MOI. De to konkurrentene og kameratene har vært jevngode siden de begynte å gå langrenn.

– Det gikk bra i dag og jeg er fornøyd med innsatsen. Jeg tok ut alt og ble veldig sliten. Vi har byttet litt på å slå hverandre før, men denne sesongen er det han som er best, sa Linus etter målgang, mens han nikket mot Risan Nakken ved siden av.

– Vi har konkurrert mot hverandre i fire år nå. Det er spennende å se hvem som gjør det best, sa Tobias, som tidligere i sesongen har trukket det lengste strået i Rindal og på Bjorli.

Lørdag vant han igjen, mens Linus tok andreplassen.

Fra romjulsrenn til nyttårsrenn

Det tidligere romjulsrennet til MOI har nå blitt nyttårsrenn. Til sammen deltok 94 utøvere fra 11 klubber i rennet, som også inngår i kretscupen.

– De siste års snøforhold ble avgjørende for at vi valgte å flytte rennet til januar. Forholdene gjorde det nok noe utfordrende for smørerne, men det var flere gode resultater fra MOI og klubbene rundt Molde, sier rennleder Thormod Spilling i Molde og Omegn IF.

Han sikter blant annet til den klassiske MOI-duellen mellom Karsten Andre Vestad og Mikkel Waldeland Gautvik i 16-årsklassen. Denne gangen var det Vestad som vant knepent.

Andre lokale klassevinnere: G11: Eskil Alnes Bersås, Åndalsnes IF. J11: Ingfrid Klokset Tomrefjord IL. J13: Nora Malme MOI. G14: Iver Synstnes Hole Åndalsnes IF. Sunnmørsløperne var sterkest i de andre klassene.

I herrenes seniorklasse var det én deltaker. I dameklassen var det ingen deltakere.