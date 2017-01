Karoline fikk sin ellevte gullsko!

Karoline Bjerkeli Grøvdal har fått gullskoen for ellevte gang, etter å ha blitt kåret til Norges beste kvinnelige langdistanseløper i 2016. Det er «Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett» som står bak kåringen.

«Hun var klart best av de norske langdistanseløperne med bronse fra EM 10 000 m og EM terrengløp som to av høydepunkta. En niende- og en sjuendeplass på 10 000 m og 5000 m i OL var nivåmessig trolig enda bedre», heter det i grunngivingen for pristildelingen.

Langdistanseløperen fra Isfjorden vinner med dette «seniorskoen» for sjuende gang i en alder av 26 år. Hun har også fire gullsko fra tiden hun var juniorløper.