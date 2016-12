Molde fikk Fair Play-pris

Molde fotballklubbs breddeavdeling har fått Fair Play-prisen for 2016. Det er valgt én klubb fra hver krets, og MFK bredde vant fra Nordmøre og Romsdal. Ingen andre eliteserieklubber vant prisen i år. På Sunnmøre var det Hareid IL som stakk av med prisen.

- Målsettingen med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk fotball skal ha et bevisst forhold til fotballens grunnverdier. Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger både på og utenfor banen. Det er derfor en stor glede for NFF å hedre klubber som virkelig har levert på dette området, sier rådgiver i Seksjon for samfunnsansvar i Norges Fotballforbund, Elin Horn.

Alle prisvinnerne vil motta en flott plakett og 5.000 kroner. Prisen vil bli overrakt ved en passende anledning i starten av 2017.

Slik er kriteriene for kåringen:

Klubben har:

• tilbud til både jenter og gutter

• dokumentert en aktiv inkluderingspolitikk

• skriftlige retningslinjer når det gjelder Fair Play ("slik skal vi ha det hos oss")

• egen kontaktperson når det gjelder Fair Play

• holdningskontrakter med alle eller grupper av spillere, eventuelt også med trenere og ledere

• aktivt forhold til foreldrevettreglene.

• Fair Play er synlig på klubbens anlegg/klubbhus med flagg, banner, plakater også videre.

• Fair Play-hilsen gjennomføres i alle lag - før og etter kamp.

• Klubben har kampverter i alle kamper.

• Fair Play-klubbdommervester i alle barnekamper.

• Bruk av Fair Play-kapteinsbind på samtlige av klubbens lag/kapteiner.