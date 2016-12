70 håndballspillere i romjulsturnering

Fem 16-årslag jenter med til sammen 70 spillere deltok; Kristiansund, Molde, Rival, Træff og Vestnes/Varfjell, som alle spilte mot hverandre i 1x30 minutter.

Rival overbeviste i sin egen turnering og vant samtlige kamper. Træff kom nærmest, mens Vestnes/Varfjell kom på tredjeplass.

Det ble også avviklet konkurranse for å se hvem som skjøt hardest. Alle lag stilte med tre spillere hver, her var det Vestnes/Varfjell som gikk til topps, hårfint foran Rival.

Honnør også til dommere som gjorde en god jobb.

Turneringen var et flott treningstilbud i romjula. Dyktige og etter hvert slitne spillere, mye folk på tribunene og et godt gjennomført arrangement over sju timer.