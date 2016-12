Kampoppsettet for regionsligaen er klart, med oversikt over alle kampene for Molde 2 og Træff i hele neste sesong.

Molde 2 åpner hjemme mot Strindheim 17. april, mens Træff møter Mosjøen borte.

Sesongen avsluttes 21. oktober, når Molde 2 hjemme møter Rosenborg, mens Træff borte møter Junkeren.

Se alle kampene i regionsligaens avdeling 5 her.