Ny klagerekord: Dette klaget vi mest på i 2017

I 2017 klaget 36.152 nordmenn på varer og tjenester. Dette er ny rekord - med 2399 flere klager, eller en økning på drøyt syv prosent, sammenlignet med 2016.

Klagene er samlet inn fra Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Markedsrådet, Forbrukerklageutvalget, Forbruker Europa og 15 klagenemnder. Det er andre året på rad at et så stort klagemateriell er samlet inn.

Klagestatistikken gir et overblikk over hva nordmenn oftest får problemer med når de kjøper en vare eller tjeneste.

– Vi opplever en generell nedgang i antall forbrukere som tar direkte kontakt, men samtidig stiger antall klager med litt over syv prosent siden i fjor, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Bil, bolig og bank er verstinger

De aller fleste klagene er knyttet til bil, det vil si verksted, parkering og bruktbil. Over 10.700 nordmenn klaget på problemer knyttet til bil.

– Parkeringsklagenemnda fikk suverent mest klager av alle nemnder med 5369 saker i 2017. Det står for over 15 prosent av alle klagene på forbrukerrområdet, sier Flesland.

Hun legger til at den nye klagenemda for parkering får flest klager. Knapt 20 prosent får medhold i parkeringsklagenemda.

Bank på annenplass

Den andre verste er finans og forsikring. Denne er den største sektoren med hensyn til antall klager. 5782 klager ble registert i fjor, og utgjør 16 prosent av klagene. Innenfor kategorien er det skadeforsikring og banktjenester størst antall.

Inkasso har økt betraktelig de siste årene.

– Inkassoklagene har tredoblet seg siden 2015. Årsaken er uklar og må kartlegges, sier Flesland.

Bolig på tredjeplass

Over 15 prosent av klagene gjelder boligtilknyttede kostnader.

Folk klager mest på husleie, og Husleietvistutvalget, som løser husleiesaker, er den tredje største nemnda på Forbrukerrådet.

– Det kan være mangler ved boligen eller uenighet om tilstander ved utflytting er gjengangere, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

– Det kan også være spørsmål om oppsigelse av leieforhold, legger han til.

Hans tips hvis man skal forebygge eventuelle problemer - kan det være lurt å ta bilder av boligen før en flytter inn og ta bilder av boligen når man flytter ut.

Det kan fort bli ord mot ord hvis en ikke tar grep:

– Dersom man muntlig blir enig med utleier om for eksempel å henge kleskroker på veggen, så kan det være lurt å sende en e-post og få det bekreftet, sier Bartholdsen.

Flyklager øker mest

Det fjerde største området er transport, og passasjerklager har økt med 80 prosent de siste tre årene. Transportklagenemnda behandler klager for fly, kollektivtransport med mer.

– Det er flest klager på fly, og femti prosent av disse klagene gjelder Norwegian, sier Flesland.

Det er ikke unaturlig at Norwegian med tanke på sin størrelse har flest klager, påpeker kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen.

– Men vi er likevel ikke fornøyd med at vår andel er så stor, så her har vi et klart forbedringspotensial. Vi hadde en rekke utfordringer i fjor sommer som førte til flere lange forsinkelser og kanselleringer, og dermed også en økning i antall klager.

Han påpeker at de følger EUs regelverk for passasjerrettigheter.

– Det betyr at betyr at vi utbetaler kompensasjon til de som har krav på det og sørger for mat, drikke og hotell, mens passasjerene venter på at flyet skal gå. Det er viktig at Forbrukerrådet og media ikke skaper et inntrykk av at alle forsinkelser gir rett til kompensasjon. Mange av kravene vi mottar er for eksempel på flygninger med kortere forsinkelser, og det gir altså ikke rett til kompensasjon.

Nytter det å klage?

Klagesakene er oftest tvister mellom forbrukere og næringsdrivende og forbrukere som handler med hverandre.

Medholdsprosenten er noe lavere for forbrukeren i nemndene, ifølge Forbrukerrådet.

– Det viser jo at det er bransjen som oftere får medhold i nemndene noe mer enn forbrukeren. Men det er likevel viktig å klage, også for å avdekke avvik i bransjene, sier Flesland.