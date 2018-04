Gresk øy med en gamleby du aldri har sett maken til

Tre boutiquehotell hvor du slipper charterfølelsen

Kokkini Porta Rossa – Består av seks vakre suiter bak en rød dør i gamlebyen. Her bor du flott, og servicen er på topp, uten at det føles stivt og formelt. Eierne Angela og Nikos sørger for at du har alt du trenger, og frokosten er et festmåltid. Pris: fra 315 euro pr. natt for et dobbeltrom i høysesong. www.kokkiniporta.com

Casa Cook Kolymbia – Her får du følelsen av å ha flyttet inn i et interiørmagasin. Hotellet ligger en halvtime med taxi fra gamlebyen, og rommene er lyse og komfortable. Alle har basseng på terrassen. Delikat er et gjennomgående stikkord for dette hotellet. Fellesområdene rundt bassenget og på hotellrestauranten Kitchen Club er moderne og har et ungt preg. Kan bestilles gjennom Ving. Pris: fra 14.500 kroner for to personer i en uke inkludert flyreise og frokostbuffet. www.ving.no

Marco Polo Mansion – Hotellet er et gammelt ottomansk palass fra 1500-tallet, og de syv rommene er holdt enkle og allikevel innholdsrike. Jordfarger og himmelsenger, dekorert med antikviteter. Pris: fra 120 euro for et dobbeltrom i høysesong. www.marcopolomansion.gr