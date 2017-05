– Det skjer i sentrum

1. Du er leder i Molde Sentrum, og går en travel tid i møte? Kan du oppsummere hva som skjer i Molde sentrum framover?

– Nå går det i ett! Lørdag 27. mai er det Flerkulturelle Molde, neste lørdag er det Bilens dag. Uke 23 er det International Food Market fra onsdag til lørdag, parallellt er det Jubaluba fra torsdag til lørdag. Deretter blir det trafikksikkerhetsdag for MC og moped 17. juni, før Midtsommeraften venter 22. juni. Midtsommeraften arrangerer vi i samarbeid med Moldetorget, Molde Storsenter og Roseby, med mål om å fremme handelsbyen Molde. 29. juni er det 275-årsjubileum for Molde. Uke 27 er det «Ut i 100», der utvalgte restauranter tilbyr mat til en hundrelapp. Dette arrangerer vi annenhver måned, og tidligere har det vært smekkfullt. Så venter det en rolig uke før det smeller med jazzfestivalen i uke 29. I slutten av august skal vi for første gang ha utekino i samarbeid med Molde kino og Rabalderfestivalen. Det blir spennende å se hvordan det blir tatt imot.

2. International Food Market og Flerkulturelle Molde, hvor personer fra over 40 nasjoner er representert, viser at Molde er en by for og med mange kulturer?

– Ja, og jeg synes det er superpositivt med mangfold. Lørdag kan man oppleve hele verden i Molde. Kultur, mat, utstillinger. Det blir kjempebra. Det er det niende året Flerkulturelle Molde blir arrangert, noe som tyder på at det er interesse for det, både blant utstillerne og de besøkende.

3. Molde feirer 275 år i år, noe som skal markeres 29. juni, hvor mye arbeid bidrar Molde Sentrum med i dette?

– Det skjer mye gjennom hele året i forbindelse med 275-årsjubileet, og jeg har vært med i en komite for planlegging av det som skal skje på selve bursdagen, altså 29. juni. Jeg kan ikke røpe så mye om hva som skal foregå, men det blir en bra markering. Vi gleder oss veldig til å feire byen!

4. Hvilket av de forestående arrangementene gleder du deg mest til selv?

– Utekino! Helt klart. Jeg har bodd i Oslo og vært på en del utekinoer der. Følelsen av å sitte ute og se film er en helt annen enn å se kino inne. Det blir lerret mot rådhustrappa, og så rigger vi oss til på rådhusplassen. Først viser vi en barnefilm, og så blir det en film med 12-årsgrense litt seinere på kvelden. Det er bare å krysse fingrene for at vi har værgudene med oss.

5. Du har vært leder i Molde sentrum i litt over et år. Hvorfor ønsket du deg jobben?

– Jeg brenner veldig for Molde sentrum, og så det som en spennende, variert og utfordrende jobb. Jeg får muligheten til å utvikle Molde sentrum, det setter jeg stor pris på at jeg får gjøre. Jeg koser meg veldig på jobb.

6. Hvor mange medlemsbedrifter har Molde sentrum? Hvordan er ståa for sentrumsbutikkene?

– Vi har 118 medlemmer akkurat nå. Tilbakemeldingen er at de fleste gjør det bra. Jeg tror det er positiv utvikling i sentrum. For en stund siden startet vi med et registreringssystem for tall og omsetning, og til sommeren vil jeg har bedre muligheter til å uttale meg om det økonomiske.

7. Er det mye gråpapir for vinduene?

– Vi er veldig heldige, og har bare et par tomme lokaler. Der jobbes det iherdig å få på plass nye leietakere.

8. Hva kunne du tenke deg å sett mer av på butikkfronten?

– Jeg kunne ønsket meg mye, men jeg vil ikke trekke fram noen spesielle butikker eller bransjer. Jeg stoler på at gårdeierne tar gode beslutninger på hvem de leier ut til.

9. Noen kritiserer Molde for at det skjer for lite - hva vil du si til det?

– Det jeg har nevnt tidligere her er bare større arrangement. Det skjer i tillegg mye i de forskjellige butikker og serveringsbransjen, både på dagtid og kveldstid. De som sier det ikke skjer noe må oppdatere seg, komme seg ut og være med på det som skjer.

10. Hva gjør du for å kople av?

– I finværet er jeg glad i å gå på fjellet. Tilbringe tid med venner, glad i å lage mat. Det blir endel reising. Jeg reiser gjerne bort fra Molde for å få litt nye impulser. Det synes jeg er viktig. Ferien blir tilbrakt litt i Molde og litt i utlandet.