Nedgang i nybilsalget

Av de ti mest solgte bilmerkene var det bare to som solgte flere biler i april i år enn samme måned i fjor. Ferske tall fra Opplysningstjenesten for Veitrafikken (OFV) viser samme tendens for hele landet, men i Romsdal slo det ekstra kraftig ut. I april i fjor ble det registrert 177 nye biler i Romsdal, i samme måned i 2017 stoppet det på 14. Påskeuka med langt færre salgsdager er en grunn, i fjor var påska i mars.

Tysk på topp

BMW topper salgslistene i Romsdal også denne måneden. Hittil i år har også BMW gjort det skarpere enn noen gang før, og ligger suverent på 1. plass etter årets fire første måneder. En viktig forklaring på dette er den lille elbilen i3, som er den mest solgte bilmodellene i Romsdal hittil i år med en prislapp på rundt 300 000 kroner. På de to neste plassene kommer også biler som leveres med elmotor; VW Golf og Nissan Leaf.

Blant de ti fremste på registreringsstatistikken for Romsdal i april, er det bare Volvo og Nissan som har økning sammenliknet med samme måned i fjor.

Av de ti mest solgte bilmerkene i Romsdal hittil i år finner vi tre modeller både fra BMW og Toyota. Nissan har to, Skoda og Volkswagen én hver.

Mer miljøvennlige biler

Statistikken fra OFV viser at bilparken blir stadig mer miljøvennlig når det gjelder utslipp. En viktig grunn til dette er elbilene og hybridbilene. Elbilene har nå 14 prosent av markedet, hybridbilene 27 prosent. Andelene biler med dieselmotor har stabilisert seg på litt over 30 prosent, det samme som i april i fjor.

Firehjulstrekk blir stadig mer populært, og mange bilforhandlere kjører nå kampanjer med relativt gunstige tillegg for firehjulstrekk. Andelene nyregistrerte biler med firehjulstrekk var i april over 38 prosent.

Økning for varebil

Mens personbilsalget gikk ned i april, økte salget av varebiler merkbart i vårt distrikt. Her dominerer Mercedes og Volkswagen, som er omtrent like store på varebil.

De mest solgte personbilmerkene i Romsdal i april:

1. BMW 19

2. Volkswagen 14

3. Skoda 13

4. Mercedes 10

5. Toyota 8

5. Volvo 8

7. Nissan 7

8. Audi 6

8. Hyundai 6

10. Opel 4

De mest populære bilmodellene i Romsdal i april:

1. BMW i3 8

1. VW Golf 8

3. Toyota C.HR 5

3. Skoda Octavia 5

5. Nissan Leaf 4

6. BMW X1 3

6. Hyundai Ioniq 3

6. Volvo S90 3

6. Mercedes E-klasse 3

6. Skoda Kodiaq 3

6. Hyundai Tucson 3