Molderussen er ikke så opptatt av russeknuter

Våren er her og snart går vi inn i mai måned. For mange assosieres mai med nasjonaldag, fridager og varmere vær. Men også med ungdom kledd i røde, blå og svarte dresser.

Russebilene inntar gatene og avgangselever ved de videregående skolene skal feire at 13 år med grunnskole går mot slutten. Russen er ei gruppe som gjennom tidene både har blitt hyllet og kritisert. Mandag er det russedåp på Retiro, og russepresidentene på Molde videregående og Romsdal videregående er klar for 17 dager med fest og glede sammen med klassekamerater. De ønsker å minne folk om at de selv har vært russ en gang.

– Det blir jo litt bråk i mai, men slik er det. Vi er russ en gang i livet, og vi skal ha det gøy sammen med vennene våre. Selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser. Molderussen er en snill og oppegående gjeng, sier russepresident ved Molde videregående skole, Vinusan Markandu.

– Belønne gode gjerninger

Det har blitt ryddet opp i en del i russeknuter som ble oppfattet som for drøye og farlige. Molderussen har også valgt å fjerne noen, men forteller at det ikke har vært problemer knyttet til russeknutene i Molde.

– Det har vært en del i media om Tromsørussen som har fjernet alle knutene. Der førte knutene til problemer. Det har ikke vært tilfelle i Molde. Derfor har vi beholdt en del av dem, men fjernet de aller drøyeste. Det er ikke så veldig mange av Molderussen som er så fryktelig opptatt av knutene i utgangspunktet. Vi fokuserer heller på å belønne dem som utfører gode gjerninger i russetida. Som å hjelpe en venn med å komme seg hjem, eller hjelpe noen som er overstadig beruset eller å belønnne noen som verver seg som UNICEF-fadder, sier russepresident ved Romsdal videregående skole, Ådne Tingvoll.

– Vi er forbilder

Russepresidentene forteller at de er opptatt av å være gode forbilder.

– Vi hadde stort oppmøte under bøssebæreraksjonen for kreftforeningen, og flere av oss skal stå på stand for Bolsøya helselag senere i mai. Vi er opptatt av å være gode forbilder for barn og unge som ser opp til oss. Vi vet at handlingene våre kan få konsekvenser for all russ, og det er vi bevisst på, sier Tingvoll.

Markandu forteller at det beste med russetida er å være sammen med venner og bli kjent med nye.

– Du kjenner jo ikke alle på kullet ditt, og heller ikke alle som går på Romsdal. Det skal bli veldig kjekt å kjent med nye personer i løpet av de 17 dagene. Det er viktig for oss at russen skal ha det bra, og derfor er det avgjørende å være inkluderende. Spørre folk om de skal være med og få med så mange som mulig, sier han.

Dårlig rykte på vei bort

Presidentene tror russens dårlige rykte er på vei til å forsvinne.

– Avgangselevene før oss har vært flinke til å sette russen i et godt lys. Vi har vist oss mer samfunnsengasjerte, og slik vil det bli også i år. Det at russen har et dårlig rykte har hengt med oss siden tidenes morgen, og slik vil nok noen oppfatte russen uansett hva vi gjør, sier Tingvoll.

– Mange bruker mye penger

Selv om Tingvoll og Markandu går på henholdsvis Romsdal og Molde, er de to presidentene på samme russebil. De foreller at trendene fra Oslo blir mer og mer vanlig i Molde, selv om russebussene foreløpig ikke har rullet inn i Molde.

– Det er flere som bruker mye penger på bilene sine og konseptet sitt. Det er en stor business som i grunn er litt kynisk. Vi ble oppringt tidlig av flere aktører som ønsket å tjene penger på oss. Vi har brukt en del på logo, egen sang og bilen. Det har kun vært våre egne penger, og litt spons, sier Tingvoll.

Men russegjengen til presidentene har vært kreative når det gjelder å tjene litt ekstra penger til russetida. De hadde egen slippfest for russelåta si på Kompagniet.

– Det genererte litt penger i kassa som gikk rett inn i russebilen, sier guttene.

Egen sjenkebevilling

30. april er det russedåp på Retiro, og for første gang måtte russen søke om sjenkebevilling for å kunne være der.

– Det handler om offentlig drikking, noe som ikke er lov. Derfor har vi søkt om og fått innvilget sjenkebevilling for den kvelden, sier Marknadu. Men hvor resten av russetida skal feires er fremdeles litt usikkert.

– Vi har ikke anledning til å være i Jensgurilia i år på grunn av klager fra fjoråret. Og i Mordalsvågen, hvor tidigere russ har vært, er det nå en stor byggeplass. Så det er foreløpig litt usikkert. Men vi skal nok få det hyggelig uansett, sier Tingvoll.

Han forteller at kullet som skal være russ i 2019 også allerede er i gang med å planlegge russetida.

– Kunne de ikke ventet til vi var ferdig med vår?, ler russepresidentene.