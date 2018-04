– De er hjertelig velkommen på maitreffet til Molde på skeiva

Pluss +

I mai skal det arrangeres «Bygdepride» i Ørsta og Volda, og mellom 300 og 500 ventes til arrangementet som strekker seg over flere dager. Det er Sunnmørsposten som først omtaler saken. 11. mai skal det arrangeres prideparade og folkefest i Volda, og på paradens Facebook-arrangement skriver Ørsta/Volda Pride at det nok er dette som er høgdepunktet for mange. Kulturminister Trine Skei Grande kommer også for å holde appell.

«Paraden skal være en folkefest, og vi ønsker alle velkommen til å være med, akkurat slik som de er. Dere kan gjerne kle dere ut. Ta med godt humør og vær med på å gi paraden ei festlig ramme. Dette skal være noe folk vil ha gode minner om lenge». Slik beskrives arrangementet av Ørsta/Volda Pride.

En som har reagert på bygdepride-paraden er pastor Hans Reite i Nytt Livs senter i Ørsta. Lørdag formiddag arrangerte de en motdemonstrasjon i Ørsta og Volda. Rundt 30 møtte opp begge stedene.

– Vi har reagert på at det skal være pride-dager i mai. Vi vil ha en motdemonstrasjon. Det er vanskelig å si hvor mange som deltar, vi håper på 50 eller mer, sa Reite til Sunnmørsposten fredag.

Reite mener landet går feil veg.

– Spesielt i den eldre garde er det mange som er veldig bekymra over utviklinga. Landet er på gal veg. Vi må tilbake til det dette landet er bygd på i tusen år, sa Reite til avisa.

Reite opplyste at de hadde brukt flere tusen kroner på banner, og at de ville bruke parolene flere ganger.

– Vi håper på marsj også i Ålesund og Molde, fortalte han til Sunnmørsposten.

– Dere er hjertelig velkommen til oss

Skulle en motdemonstrasjon finne sted i Molde, ønsker Molde på skeiva dem hjertelig velkommen.

– De er hjertelig velkommen til oss på maitreffet vårt. Vi er voksne mennesker som kommer mye lenger med å snakke sammen, sier Torunn Haldorsen i Molde på skeiva.

Hun tror ikke oppslutningen på en eventuell motdemonstrasjon i Molde vil bli stor.

– Jeg tror Molde er så vant til oss og vet at vi er helt vanlige mennesker som ikke gjør så stort nummer ut av oss. Jeg ville blitt overrasket om folk skulle begynne med motdemonstrasjoner mot oss. Jeg ville nesten sett på det som litt komisk, tror jeg, sier hun.

Haldorsen mener at folk må få mene det de vil.

– Jeg lar meg ikke skremme av andres meninger. Folk må få mene det de vil. HVis vi mente det vi gjorde, og ikke lagde store nummer ut av det, ville det vært færre kriger i verden, sier hun.

Haldorsen mener det er viktig at det arrangeres prideparader på mindre steder som Ørsta og Volda.

– Det er klart det er veldig viktig i et tettsted som tilsynelatende har en del intolerante innbyggere. Jeg håper bare at Ørsta/Volda Pride forstår at det er jobben mellom slike arrangement som er viktig. Jobben man gjør på det jevne gjennom året. Det tror jeg på slikt virker bedre enn å sende sjokkbølger gjennom bygda slik en bygdepride vil gjøre. Jeg tror det muligens kan skape en større kløft melom oss og de som virkelig er imot «slike som oss», sier hun.