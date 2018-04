Erna setter fylkestinget sjakk matt

Pluss +

(Smp.no): Få tror samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer til å overprøve sin egen sjef og gi fylkespolitikerne garantier om at Møreaksen beholder sin plass i NTP-køen samtidig som at Romsdalsaksen utredes.

KrFs Knut Støbakk signerte avtalen i fylkesutvalget om en ny utredning. Han tror ikke lenger at det blir noen utredning.

– Vi trenger en avklaring fra departementet om vi beholder plassen, sier han.

– Tror du det vil skje etter det Solberg nå har uttalt?

– Nei, det tror jeg ikke. Men vi må få det skriftlig at det ikke er mulig. Da er denne saka lagt død, sier Støbakk.

Flertallet borte

Det ser ikke under noen omstendighet ut for å være flertall i fylkestinget for å utrede Romsdalsaksen i fylkestinget. Fylkesordfører Jon Aasen forutsetter at hele Ap gruppa stemmer nei. Det samme vil Høyre gjøre. Senterpartiet, KrF og Venstre er splittet.

For å ha flertall i fylkestinget trengs det 24 stemmer. Ap og Høyre aleine har 21. De trenger bare tre utbrytere fra andre parti for å stoppe en utredning av Romsdalsaksen.

– Jeg forutsetter at Arbeiderpartiets gruppe forholder seg til vedtaket på fylkesårsmøtet hvor det ble vedtatt at det ikke var behov for en tilleggsutredning i denne saka, sier Aasen.

Senterpartiet er splittet. Partiets leder av samferdselskomiteen i fylket er åpen for en utredning. Vestnes-ordfører Geir Lien er knallhard motstander.

– Etter å ha sett hva Erna Solberg har uttalt er dette helt klart for meg. Vi har to alternativ. Å få bygget Møreaksen eller klare oss med ferjer til evig tid, sier Lien.

Sunnmøre taper

Venstres Iver Nordseth gjør det klart at det ikke er aktuelt for han å støtte en utredning dersom det vil skape tvil om gjennomføring av Romsdalsaksen. Samtidig er han forundret over at folk på Sunnmøre ikke ser at utbyggingen av Møreaksen på sørsida av Romsdalsfjorden er det som vil komme sist og at det kan ligge svært langt fram i tid.

– Først kommer selve fjordkryssingen som vil koste 15–16 milliarder. Så vil det tvinge seg fram en løsning forbi Molde som fort kan koste 6–7 milliarder. Deretter kommer sørsiden av fjorden. Det vil ta lang tid før vi ser de pengene, er Nordseths spådom.

Satser på landsmøtet

Frps Frank Sve er den som satte i gang hele debatten om Romsdalsaksen. Han erkjenner at det blir langt verre å få et forpliktende løfte fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter uttalelsene til Erna Solberg.

Han håper å få en signatur fra Ketil Solvik-Olsen i løpet av Frp-landsmøtet på Gardermoen kommende helg.

– Jeg håper vi kan få til noe i løpet av landsmøtehelga, sier Sve.

Han er overbevist om at Romsdalsaksen blir billigere enn Møreaksen og han er forundret over at statsministeren så kontant avslår å utrede Romsdalsaksen.

– Jeg mener vi ikke har råd til å ikke utrede et prosjekt som jeg tror kan bli fem milliarder rimeligere enn Møreaksen. Husk at for Møreaksen må det brukes store midler til tilførselsveger, noen en helt slipper med Romsdalsaksen, sier Sve.

