Pressepriser til Budstikka-journalister

Budstikkas journalister tok godt for seg da Norsk Journalistlag Møre og Romsdal delte ut "Presseprisen for 2017" fredag kveld. Pernille Huseby og Bjørn Brunvoll fikk prisen for "Beste featuresak", mens Anita Vingen og Marit Heiene fikk hederlig omtale i nyhetsklassen.