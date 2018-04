Advarer andre mot å gjøre det samme som Northug

Pluss +

Under kampen på Lerkendal mellom Rosenborg og Molde la skistjernen Petter Northug ut et bilde på sosiale medier, hvor den aktuelle MFK-spillerens navn ble oppfulgt med «ska fengsles». Selv om Nordthug etter kort tid slettet bildet, og beklaget, så kan saken få et rettslig etterspill.

– Jeg reagerer veldig sterkt på dette. Nordthug har gått langt over streken, han har ingen berettiget interesse i å publisere dette, sier Panzer Iversen.

Advarer

Han vil nå sette seg ned med sin klient og vurdere et erstatningskrav.

– Jeg har ikke diskutert dette med min klient enda, men vil gjøre det rimelig raskt. Selv om det etter den nye straffeloven ikke lenger er straffbart med ærekrenkelser så er det ulovlig. Det vil eventuelt bli et erstatningskrav som vil bli fulgt opp med et sivilt søksmål om det ikke blir etterkommet, sier Panzer Iversen.

– Frykter du at andre nå vil henge seg på det som Northug har gjort og at navnet på spilleren vil dukke opp flere steder?

– At den situasjonen kan oppstå har vi vært oppmerksomme på hele veien. Det er klart at de som velger å navngi spilleren kan forvente at det vil komme en reaksjon i form av et erstatningskrav.

– Bør MFK foreta seg noe?

– Det forventer jeg ikke. Jeg mener MFK har håndtert saken slik en profesjonell arbeidsgiver skal gjøre.

Neerland taus

Direktør Øystein Neerland i Molde Fotballklubb vil ikke kommentere saken.

– Vi ønsker ikke å bidra til noen debatt rundt denne saken og henviser til spillerens advokat, sier Nerland.

Lise Klaveness: – Sjøl om spilleren skulle bli dømt, er det ingen selvfølge at han skal bli sagt opp Er det greit å la tiltalt MFK-spiller spille kamp? Er det riktig av Molde Fotballklubb å la en spiller tiltalt for voldtekt fortsette å spille kamper?

– På Lerkendal var det blant annet bannere på tribunen som gikk direkte på tiltalen. Frykter dere at dere vil bli møtt med mere av dette i de kommende kampene?

– Det har jeg ingen kommentar til.