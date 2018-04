Granskes for behandlinga av alvorlig nedkjølt pasient

Pluss +

Tidens Krav skriver at Molde sjukehus varslet Statens helsetilsyn den 13. ferbruar i år, om en alvorlig hendelse.

- Varselet gjaldt behandling av en pasient med alvorlig hypotermi (nedkjøling red. anm.) ved Molde sjukehus. Etter å ha innhentet muntlig og skriftlig informasjon om hendelsen, så vi at saken hadde enkelte likhetstrekk med en tidligere sak fra samme område, den såkalte «Karihola-ulykken» i 2010, sier avdelingsdirektør Brynhild Braut i Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn til Tidens Krav.

På formiddagen søndag 11. februar ble en mann funnet bevisstløs i snøen ved Sellanrå skole, trolig hadde han ligget der siden natt til søndag. Mannen var kraftig nedkjølt, og ble brakt til Molde sjukehus. Neste dag ble han sendt til St. Olavs Hospital for videre behandling, i en tilstand som ble beskrevet som alvorlig.

Statens helsetilsyn vil imidlertid ikke bekrefte at det er behandlingen av denne pasienten det nå føres tilsyn med. Årsaken til at det føres tilsyn, er at det etter «Karihola-ulykka» i 2010 ble innført nye rutiner for behandling av nedkjølte pasienter.

Fikk kritikk

Granskinga av ulykka i mars 2010 ga kritikk til Helse Møre og romsdal og Kristiansund sjukehus for at den ene av de to jentene som druknet ikke ble sendt til behandling ved St. Olavs Hospital umiddelbart. En AMK-lege fikk en advarsel.

Det ble i etterkant av ulykka laget en ny prosedyre med retningslinjer for behandling av slike pasienter. Det tok over 7 år fra «Karihola-ulykka» til den var klar.

Helsetilsynet ønsket nå å se om tiltakene som ble innført (for å ta vare på sterkt nedkjølte pasienter i Helse Møre og Romsdal) etter ulykken i 2010, er implementert og etterlevd i helseforetaket.

Besøkte Molde sjukehus

Ved Molde sjukehus var det derfor et besøk fra helsetilsynet den 1. mars i 2018.

- Vi arbeider nå med å sammenfatte de opplysningene vi har fått, og vurdere om virksomheten har sikret forsvarlig behandling av sterkt nedkjølte pasienter. Vi regner med at vår foreløpige rapport vil foreligge før sommeren. Før denne tid kan vi ikke uttale oss nærmere om saken, sier Braut til Tk.no

Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim sier til TK.no at Helse Møre og Romsdal ikke ønsker å kommentere saken så lenge den er under gransking, men at man i henhold til vanlige rutiner vil benytte anledningen til å kommentere den foreløpige rapporten når den foreligger.