Først med nytt nødlys gjennom tunnelen

RAUMA: Det nærmer seg tida da de to tunnelene Måndalstunnelen og Innfjordtunnelen på E136 står ferdig etter over to års utbedringsarbeid. Da er tida med kolonnekjøring til bestemte tider historie.

Ferdig 7. juni

– 7. juni skal tunnelutbedringene være ferdig. Da gjenstår kun asfalteringsarbeid, opplyser prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen til Romsdals Budstikke.

Sikkerheten har vært punkt nummer én når de to tunnelene skulle utbedres.

– I Innfjordtunnelen tar vi i bruk en ny type nødbelysning for første gang her i fylket. Det monteres sammenhengende ledelys langs det ene kjørefeltet i tunnelen. Belysningen er i form av ei lyslist på betongrekkverket gjennom tunnelen, forklarer Halgeir Brudeseth.

Den nye typen nødbelysning er ikke standard når tunneler skal oppgraderes, men Vegvesenet mener Innfjordtunnelen skal ha det mest moderne av nødbelysning.

Kraftig høyttaleranlegg

Helt nytt i den over 6,5 kilometer lange Innfjordtunnelen blir et kraftig høyttaleranlegg.

– Høyttaleranlegget blir så kraftig at meldinger høres inne i bilene. Det er Vegtrafikksentralen som styrer meldingstjenesten over høyttaleranlegget. Der kan det gis meldinger til trafikantene, forklarer Brudeseth.

Vegmyndighetene stiller krav om høyttaleranlegg i tunneler som er mer enn fem kilometer lange.

– Hva er den største forbedringen trafikantene vil merke når Innfjordtunnelen står ferdig etter utbedringsarbeidene?

– Den største forbedringen er antakelig lyset. Sammenliknet med hvordan lysforholdene var tidligere i tunnelen, er forbedringen stor. Av andre forbedringer som vises, er at det er montert betongrekkverk–føringsrekkverk–på begge sider gjennom tunnelen. Tidligere var der en liten betongkant, utenom den var fjellveggen nærest kjørebanen, sier Halgeir Brudeseth.

Flere sikkerhetsopplegg

Det trafikantene neppe ser like godt, er det omfattende arbeidet som er gjort med vann- og frostsikring i tunnelene. Nå skal tunnelene være tørre.

Omfattende sikkerhetsutrustning er montert. Nye vifter i tunnelene kan styre luftretningen i tilfelle røykutvikling eller brann. Nødtelefonanlegg og opplegg for radiolytting og mobiltelefon er også på plass.

Tilsvarende elektrotekniske installasjoner er montert både i Innfjordtunnelen og Måndalstunnelen.

I Innfjordtunnelen er det også sprengt ut til sammen fire nisjer der både små og store kjøretøy kan snu.

Slutt på kolonnekjøring

I praksis er det slutt på kolonnekjøringen mellom klokka 18 og 06.00. Men det kan bli kjøring med ledebil enkelte dager, og i forbindelse med nyasfalteringen i juni.

– I Måndalstunnelen pågår testing av de nye varslingssystemene. Det monteres også webkamera utafor tunnelåpningene og inne i snunisjene, slik at Vegtrafikksentralen kan ha full oversikt, sier prosjektleder Brudeseth.

470 millioner kroner

Oppgradering av tunneler koster penger. For Måndalstunnelen og Innfjordtunnelen til sammen har Statens vegvesen et budsjett på rundt 470 millioner kroner. Det er kommet til arbeider for blant annet den nye nødbelysningen.

– Kostnadene nærmer seg trolig en halv milliard kroner for de to tunnelene, sier Brudeseth.

– Hvor lang levetid har tunnelene etter denne oppgraderingen?

– Vann- og frostsikring skal ha ei levetid på 50 år. El-tekniske installasjoner har erfaringsmessig noe kortere levetid, kanskje rundt 30 år, sier han.