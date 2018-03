Etterforsker hyttebrann i Eide

Pluss +

Hytta er en turisthytte med fri tilgang for hvem som helst som vil benytte den til kortere opphold og overnatting. To personer var i hytta før brannen startet, men begge kom seg i sikkerhet.

Det var folk i nabohytta som ringte politiet og meldte fra om brannen litt over klokken 22 langfredag. Da nødetatene kom fram var det åpne flammer og hytta kunne ikke reddes.

Politiet starter nå etterforskning av saken.

– Vi kan ikke utelukke at brannen er påtent, men så langt tyder kanskje mer på at det er snakk om uheldige omstendigheter. Vi skal avhøre flere vitner for å få klarhet i hendelseforløpet, sier operasjonsleder Borge Amdam ved Politiet i Møre og Romsdal.

Ingen personer kom til skade i brannen.