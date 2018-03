"Nei, no får det jammen bli " bom stopp"

Pluss +

Ikkje nok med at bompengar er noko aldeles håplause greier, så klarer altså Espeland og Orten å foreslå at folk fles og næringslivet, skal betale for ei vare ingen har fått.

Dessverre ser det ut til at bompengar må til for å kunne bygge ferjefri E-39, men då vert det jaggu litt av vår oppgåve som politikarar å hindre at bompengenivået og systemet ikring dette ikkje går aldeles til himmels.

Forslaget om forhåndsinnkreving av bompengar på ferjene mellom Molde og Vestnes, no "milevis" før sjølve fjordryssingprosjektet er fullfinansiert og prosjektert, er nok av det minst lure framlegget eg har sett på lenge.

Jauda, dette har vorte gjort før, men blir ikkje mindre håplaust av den grunnen.

Møreaksen prosjektet er eit stamvegprosjekt på E-39. Staten skal betale for dette prosjektet og har ikkje behov for "andre pengar" før prosjektet kjem i gang.

Jobben framover vert å skaffe fram dei ca 8-10 milliard kronene som ikkje ligg inne i vedteken NTP til Møreaksen dei neste 12 åra for Møre og Romsdal. Etter desse enorme beløpa eventuelt er på plass i Nasjonal Transportplan, kjem den egentlige store og vanskeleg jobben, som er å skaffe pengane på dei årlege statsbudsjetta. Dette trur eg kan bli den verkelege store "nøtta" då vi alle veit at dette ikkje akkurat er lett.

Min jobb som sentral samferdselspolitikar her i fylket, vert å arbeide for mest mulig pengar i framtidige Nasjonale Transportplanar til vårt fylke, og vidare arbeide for at desse planane vert fulgt opp av løyvingar i dei årlege statsbudsjetta.

Då må vi ikkje ta for mykje "Møllers tran" og verte så overivrige som noko no faktisk er, at ein planlegger at folk flest og næringslivet skal måtte betale ein kraftig auke i ferjebiletten, utan å få noko direkte nytte av dette no.

Eg trur at Espeland og co no faktisk trenger ro ikring Møreaksen prosjektet, og ikkje kaste "bensin på bålet" med slike håplause framlegg som forhandsinnkreving av bompengar faktisk er.

Mitt råd til dei som arbeider med Møreaksen, er å konsentrere seg no om å få landa eit realistisk trasé valg på land, både nord og sør om sjølve fjordkryssinga. Det må gjennomførast nødvendige konsekvensutgreiingar og kvalitetsutgreiingar samt få på plass detaljplanlegginga og nødvendige grunnlag for endeleg behandling i departement og Storting.

Her er årevis med arbeide som skal til, før noko bompengeinnkreving vert aktuelt eller nødvendig.

Det blir nok også ei viktig sak for departementet og Stortinget, kva bompengenivået blir totalt for desse gigantprosjekta. Vi veit alle at ein arbeider med bypakkar med omfattande bompengar både i Ålesund og Molde, samt bompengar på tilførselsvegane også for E-39. Vi fekk ei enkel oversikt i Samferdselutvalget på kva det vil kunne koste å køyre med bil frå Ålesund og til Halsa mot Trondheim, og dette vart anslått til ca 650 kr en veg.

Dette er håplaust for folk flest og næringslivet, og konsekvensane ang for høge bompengebelastningar kan bli fatale for oss alle.

Såleis vert det svært viktig at spørsmålet og saka ang bompengetakstane på dei ulike samferdselsprosjekter her i fylket, vert behandla både grundige og på ein overordna måte. Noko ad-hock behandling av dette vil ingen akseptere.

Derfor er framlegget til Espeland og Orten ang forhandsinnkreving av bompenger på ferjene mellom Molde og Vestnes, eit meget dårlig og lite taktiske framlegg.

Dette framlegget bør puttast i ei skuff eller kastast i ovnen snarast råd.

Mvh

Frank Sve

Gruppeleiar

Møre og Romsdal FrP

Mangeårig samferdselspolitikar og medlem av samferdselsutvalget og leiar av Plannemnda for samferdselsutbygging i Møre og Romsdal Fylke.