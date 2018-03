Pluss +

Mannskap fra brannvesen i Vestnes og Tomrefjord og folk fra Nordvestnett rykket ut. De fikk raskt kontroll over situasjonen. Årsaken til hendelsen var at en høgspentmuffe ble blåst ut, opplyser kraftverket. Ingen kom til skade, men politi og ambulanse rykket rutinemessig ut. Tre biler med mannskaper fra Nordvestnett er på stedet for å utbedre feilen. Klokken 20 er strømmen fortsatt ikke tilbake. Mørenett melder at en høyspentkabel er ødelagt. Det jobbes på spreng for å rette feilen, men klokken kan bli 23 før strømmen er tilbake, ifølge Mørenett.