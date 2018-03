Jubileumsrenn med mange vinnere

Pluss +

Den femtiende utgaven av Fannefjellsløpet ble akkurat slik et turrenn skal være. Sol, gode løyper, fornøyde skiløper og mange vinnere. Mari Støen Gussiås (24) og Ludvig Vartdal (19) vant konkurranseklassene. John Nordbø sliter med Parkinsons sjukdom. Likevel maktet 81-åringen å gå de 26 kilometerne fra Skaret til Hjelset. Elida Rødseth Solli som snart er åtte år gikk for første gang. Det samme gjorde Brage Bjerkeli. Ni-åringen sier målet er å bli bedre enn det pappa Håvard Bjerkeli var i sin tid som aktiv. Fannefjells-debutantene Elida og Brage smilte om kapp med sola ved målpassering på Hjelset. Der sto (nok en gang) Øystein Solli og tok i mot. Speakeren fra arrangørklubben IL Hjelset Fram smilte og var fornøyd han også.

Trives med trening.

Med i «vinnerklassen» hører også Anny (73) og Bjørn Malme (76). For ekteparet fra Malmefjorden var årets renn et jubileum for dem begge. Anny gikk Fannefjellsløpet for 30. gang, mens hennes like spreke ektemann har gått det tradisjonsrike skirennet 15 ganger flere enn sin kone.

– Det var i 1968 jeg fikk for første gang. Den gang på Landsem treski. Jeg har vært og gått i mål på forskjellige steder i Molde sentrum. Tidligere har det også vært start både i Jensgurilia og ved det gamle ungdomshuset, forteller Bjørn før han gyver løs på løpet som i år både er et lite jubileum både for han og arrangøren. Anny og Bjørn forteller at det blir mer trening med joggesko enn med ski på beina. Atlanterhavsløpet og Torvikbukt rundt har aldri vært gjennomført uten det spreke ekteparet på startstreken.

Sprek veteran.

– Det var veldig fint, sier 81 år gamle John Nordbø etter at skirennet er unnagjort. Kroppen til den godt voksne skiløperen rister der han står og summer seg etter målgang. Det er Parkinsons sjukdom og ikke kulde som er årsaken til det.

– Jeg måtte nedpå noen ganger på turen fra Skaret, men det gikk bra. Dette er bra for helsa. Spesielt for balansen. Det har vært en fin vinter med mye skigåing. Jeg har ikke full oversikt, men jeg har i hvert fall gått tretti ganger tidligere. De ti siste årene har jeg ikke vært med, sier Nordbø.

Spurtduell. I konkurranseklassen ble det søskenduell mellom Mari Støen Gussiås (24) og lillebror Håvard. Testrennet tidligere i uka ble vunnet av Mari. Men seks år yngre Håvard, som gikk sitt «livs løp» og vant sin klasse, ble nummer tre totalt etter å ha tapt spurten mot fjorårsvinner Ola Aspås fra Osmarka. OL-deltaker Isak Stiansson Pedersen fra Vågstranda gikk tom for krefter da han, Ola og Håvard kom likt inn mot mål. Dermed ble 19-åringen nummer fire, sjøl om han lenge lå som nummer to ute i løypa. Lillebror Støen Gussiås er godt fornøyd med innsatsen.

– Dette var veldig bra. Jeg er spent på neste sesong når jeg skal til Sør-Varanger i militæret. Blir kanskje ikke så lett å få trent for fullt da, sier Håvard Støen Gussiås som ble slått av suverene Ludvig Vartdal fra Emblem med tre minutter, men som kom i mål fem minutter foran søsteren som altså slo han på en ti-kilometer tidligere i uka.

Fornøyd med NM

– Det er ikke så artig å bli slått av lillebror. Sjelden at det skjer, men i dag var han den sterkeste av oss, sier 24-åringen som ser på 13. plassen i 10 km fristil under NM som sesongens beste prestasjon. 128 gikk trimplassen uten tid. Konkurranseklassen hadde med 55 menn og ni kvinner. Benedikte Liepelt, som er nesten dobbelt så gammel som Mari Støen Gussiås, kom i mål som nest beste kvinne vel 12 minutter bak MOI-jenta.