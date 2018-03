Fikk strømmen tilbake

Pluss +

Litt før klokken 16 lørdag ettermiddag hørtes et kraftig smell fra en trafostasjon i Nybøfeltet i Tomrefjord. Hele feltet ble strømløst.Mannskap fra brannvesen i Vestnes og Tomrefjord og folk fra Nordvestnett rykket ut. De fikk raskt kontroll over situasjonen. Årsaken til hendelsen var at en ødelagt høyspentkabel. Ingen personer kom til skade, men politi og ambulanse rykket rutinemessig ut. Det ble jobbet på spreng for å utbedre skaden, klokken 22.50 var jobben gjort, og strømmen kom tilbake.