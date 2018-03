Kan Ada Hegerberg trene MFKs A-lag?

Pluss +

Hva er den siste mannsbastionen i Norge? Er det eliteserien i fotball? Er det slik at en kvinne aldri kan bli trener for Molde FK, Rosenborg eller Strømsgodset? Den siste uka har vi hatt både den internasjonale kvinnedagen og premiere på NRK-serien «Heimebane». I denne tv-serien blir Helena (Ane Dahl Torp) hentet til Ulsteinvik for å lede det nyopprykka fiktive eliteserielaget Varg. Klubben har nettopp sikret seg den heimvendte proffen Michael (John Carew), og vi følger Helenas kamp mot inngrodde forestillinger om hva som er mulig å få til for en kvinne i den kanskje mest mannsdominerte jobben i verden.

Kvinnefotballen er fortsatt ung. Men den vokser raskt, og du trenger ikke være særlig ekspert for å se at nivået på kort tid har blitt veldig mye bedre. Men vi sammenlikner fortsatt kvinnefotball med herrefotball. Bare ordet herrefotball virker rart å uttale. For noen tiår siden fikk ikke kvinnene gå særlig langt på ski. De skulle helst ikke bli svette. Mente mennene. I dag er det ingen som tenker på kvinnelangrenn som dårligere enn herrelangrenn. Vi lurer ikke på hvor langt Marit Bjørgen vil være bak Martin Johnsrud Sundby. Spørsmålet er rett og slett ikke interessant. Og vi synes det er minst like artig å se kvinner spille håndball som det er å se mennene.

Hvorfor er det da så vanskelig å få til det samme når det gjelder fotball? Det handler sjølsagt om holdninger her som i alle andre likestillingsspørsmål. Det handler om hvordan vi tar vare på jentene som begynner å spille fotball fra knøttenivå til junior. Det handler om hvilken status vi gir kvinnelaget i forhold til herrelaget i de store klubbene. Og det handler ikke minst om hvordan vi omtaler kvinner som spiller fotball. De siste dagene har flere fotballprofiler kommentert «Heimebane» og gitt politisk korrekte uttalelser om at kvinner like gjerne kan trene et godt herrelag, sjøl om de mener det vil ta tid. Jeg er ikke sikker på at alle sier det samme når de er i garderoben blant bare menn og testosteronet sitter i veggene.

I dag er jentefotball like naturlig som guttefotball. Vi har et godt landslag og mange norske utenlandsproffer. Det er flotte idrettsfolk som tar sin sport alvorlig. Se bare på Solveig Gulbrandsen i «Mesternes mester». Hun er toppidrettsutøver på lik linje med de andre flotte folka vi møter i serien. Jeg tviler ikke et sekund på at hun kunne trent et godt norsk herrelag. Og jeg kan godt se for meg Ada Hegerberg som trener i Molde når hun føler seg klar for det. Hvis det skulle skje, hørte du det her først.

God helg!