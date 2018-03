Sender direkte fra 8.mars-toget i Molde

Pluss +

– Vi har lest i den utmerkede lokalavisa Romsdals Budstikke at det ikke har vært arrangert 8. mars-tog i Molde på mange år, over 20 år hevder noen. At engasjerte kvinner med pågangsmot nå arrangerer tog igjen er en god nyhetssak for oss, sier Arne Rovick i TV2. Rovick sier det er viktig for TV2 å komme seg ut i distriktene.

– For TV2 er det viktig å dekke nyheter utover i landet også, ikke bare det som skjer i Oslo. Dette er en ypperlig anledning.

8. mars-toget i Molde starter kokken 17.30 på Plassen hvor det blir velkomstdikt. Toget går så til Molde videregående, hvor arrangementet avsluttes med taler og musikk ca. klokken 18.30. Rovick kommer til å lage et direkteinnslag til nyhetene på TV2 Nyhetskanalen. Planen er også å lage et innslag etter at toget er fremme ved Molde videregående. Det vil i så fall skje mellom 18.35 – 18.40.

– Da er det fint om folk ikke skynder seg videre rett etter at toget er ferdig, men blir stående igjen slik at vi får med parolene i innslaget, sier Rovick.

Initiativtager Freya Busby sier til RBnett at det er veldig hyggelig at riksmedia også viser interesse for 8.mars-toget i Molde.

– Det blir spennende å se hvor mange som vil være med oss i toget. Etter at vi gikk ut med planene har det vært en god del oppmerksomhet rundt det, sier Busby.