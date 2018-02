Fikk bot på 4.000 kr for løse hunder

Pluss +

En romsdaling med tre hunder av typen «Amerikansk Boxer» møtte nylig i retten for å forsvare seg mot et forelegg politiet ville gi ham for brudd på båndtvangen. Den sier at hunder må holdes i bånd fra 1. april til 20. august.

Kom seg ut av vindu

Den 3. august i fjor kom to av hundene hans seg ut av et ulåst vindu, og løp til naboens hus.

I hagen var naboen og barna med en annen hund de passet. De forsøkte først å lage et gjerde av paller, men ble så skremt at de gikk innendørs.

Ifølge naboen hadde hun tidligere bedt mannen ha hundene i bånd, da barna var redde og vegret seg for å være ute. Hundene hadde ved en tidligere anledning også kommet til huset hennes uten bånd.

Var ikke forsiktig nok

I retten fortalte mannen at vinduet ikke lot seg låse, og at hundene tidligere også hadde fått opp ei dør. Da han så at de var borte, gikk han ut og kalte dem straks tilbake fra naboen. Ingen ble skadd.

Retten måtte så ta stilling til om han var å klandre for bruddet på båndtvangen. Den peker på at hundene er store og tunge, om lag 40 kilo, og har stor aksjonsradius i et nabolag med flere bolighus, sjøl om disse ikke ligger tett inntil hverandre.

Fordi mannen var kjent med at hundene hadde kommet seg ut før, burde han ha vært særlig aktsom for å unngå det igjen. Dette kunne han ha gjort med enkle grep.

Når man tidligere også er bedt om å holde hunden i bånd, skjerper det aktsomhetsplikten, skriver Nordmøre tingrett.

Samtidig vektla retten at hendelsen ikke var spesielt alvorlig eller farlig. Hundeeieren endte dermed med ei bot på 4.000 kroner og 2.000 kroner i sakskostnader.