Sørens reise

Se der. Der bodde jeg på loftet, som ung gutt, smiler Søren Høj og peker opp mot toppetasjen på Torget 1 i Molde. Der Fiskevegnen i sin tid holdt hus. hvor Søren arbeidet i 27 år.

– Se hvor flott det er her, vi har mye å være takknemlig for, sier Søren Høj og snur seg mot fjorden med kvitkledd panoramatopper i synsranda.

Jordskjelvet

I høst besøkte Søren en annet fjellnasjon, men med et annet utgangspunkt enn trygge Molde.

25. april 2015 rammer et kraftig jordskjelv Nepal. I hovedstaden Katmandu og omliggende regioner er skadene enorme. Skjelvet etterlot 9.000 døde og 22.000 skadde. For fattige Nepal var jordskjelvet en katastrofe uten sidestykke.

På under ett minutt var tusenvis av bygninger i Katmandu og omegn jevnet med jorda.

En rekke nødhjelpsorganisasjoner fra hele verden vil bidra for å redde befolkning og delta i gjenoppbyggingen av de voldsomme skadene jordskjelvet har skapt.

Avholdsorganisasjon

Blant disse er også den norske bistandsorganisasjonen Forut. Forut er eid av de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba. Blant medlemmene er moldemannen Søren Høj.

– Jeg har vært med i IOGT helt siden ungdomstida. Og ble seinere med på reiser med Forut, forteller Søren.

Livgivende norsk luft

Søren Høj kom til Norge og etter hvert Molde fra Danmark som 17-åring i 1962. Han var hardt rammet av astma, men norsk fjelluft gjorde godt. Siden den gang har Søren vært bosatt i Molde.

I dag er han pensjonist. Før det arbeidet han 27 år på Romsdal Fiskevegnfabrikk, før han avsluttet yrkeslivet på Felleskjøpet.

De fleste kjenner likevel Søren fra Turistforeningen og som turleder på nært sagt alle mulige turer i Romsdalsfjella. Også en rekke internasjonale turer har det blitt med åra.

Med Forut

Søren har vært i Nepal før. Han besøkte Katmandu fem år før tragedien rammet byen og omlandet. Det var sterkt å komme tilbake i høst.

– Vi var 12 personer fra Norge som reiste med Forut for å se på hvordan hjelpearbeidet har utviklet seg og hva som har blitt gjort med de midlene som Forut samlet inn.

Behovet for hjelp har vært enormt. 90 prosent av bygningsmassene i området ble ødelagt i jordskjelvene våren 2015.

– Fortsatt er det stort behov og veldig mye som ikke er reparert eller bygd opp etter jordskjelvet.

Vandring i fjellandet

Da reisefølget kom til Katmandu ble de kjørt med jeeper ut til den første landsbyen. Etter det ventet nesten to uker med vandring fra landsby til landsby. Her var det fortsatt synlig hvilke konsekvenser jordskjelvet hadde, men også at hjelp og bistand nytter.

– Vegene er fortsatt veldig skadd etter skjelvet, så de gangene vi ble kjørt gikk det i 20 km/t. I de områdene turen gikk varierer høgden fra 2.500 moh. til 3.800 moh.

Spreke Søren og resten av følget fikk se hva Forut har fått ut av midlene som organisasjonen har samlet inn.

– Hensikten til Forut er ikke å gi penger, men å gi hjelp til sjølhjelp. Da vi møtte folket i Nepal fikk vi se at det er en riktig strategi. Folk var tydelig stolt av hva de hadde fått til. En helt fantastisk opplevelse.

Eget senter for jenter

Med midler fra Forut har blant annet lokalbefolkningen i Balika bygget et eget senter for kvinner og jenter som har blitt misbrukt og voldtatt. Her er det egen barnepsykolog og annet helsepersonell.

I Nepal samarbeider FORUT med organisasjonen CWIN (Child Workers in Nepal). CWINs innsats er rettet primært mot barn og barns rettigheter. Målet er å gi barn og unge beskyttelse og å sette dem i stand til å ta vare på seg sjøl.

Hjelp til sjølhjelp

FORUT støtter også en yrkesskole og arbeidstreningssenter (Self-reliance Centre) for ungdom, begge i Katmandu.

Forut samarbeider også med bondeorganisasjonen Tuki (Rural Development Tuki Association) som arbeider for utvikling av jordbruket, og som også har en sterk kvinneprofil med vekt på opplæring.

– Turen til Nepal var for meg et godt bevis på at det nytter å hjelpe, med hjelp til sjølhjelp.