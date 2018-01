Brunvoll følger Rolls-Royce-salget nøye

Pluss +

(SMP.no) – Marine divisjonen er stor og de har gått med underskudd de siste årene. Gitt de betingelsene tror ikke jeg det vil være norske kjøpere, sier Brunvoll.

Brunvoll AS i Molde er en av Rolls Royce sine hovedkonkurrenter på propellsystem. For et drøy år siden kjøpte Brunvoll opp Scana Volda.

– Vi er veldig oppatt av lokal tilhørighet og lokalt eierskap. Det som nå skjer med Rolls-Royce vil det nok bli snakket mye om internt i den maritime klyngen, sier Brunvoll.

Han tror at dersom det blir en oppsplitting og salg av deler av virksomheten, så er det flere som vil være interessert.

– Den kompetansen som er på området thrustere i Rolls-Royce, er det nok mange som er interessert i. Men på dette området er Rolls-Royce inne i en annen del av markedet enn hva vi er, påpeker Brunvoll.

– Vil dere være mulige kjøpere om dere får muligheten?

– Det er det altfor tidlig å si noe om. Men vi vil så klart følge med på det som nå skjer, sier Brunvoll.

Brunvoll er et famileieid konsern med produksjon og hovedkontor i Molde. De har spesialisert seg på propellsystemer for manøvrering av skip. Det til forskjell fra blant andre Scana Volda som lager propelller for framdrift av båtene. Bedriften har sine røtter tilbake til brødrene Andreas og Anders Brunvoll som startet opp Brunvoll Motorfabrikk i 1912.

De aller fleste av Rolls-Royce Marines drøyt 1600 ansatte, jobber ved de fem avdelingene på Sunnmøre - i Ålesund, Hjørungavåg, Ulsteinvik, Longva og Brattvåg.

Denne saka ble først publisert i Sunnmørsposten.