– En dag håper vi på å få møte Ole Foss

BRIKAMA, GAMBIA: Noen timer før bursdagsgavekonserten til Ole Foss & Co i Molde kulturhus fredag, var Romsdals Budstikke på besøk i landsbyen Brikama. Vi ble tatt imot av Hadim Bamba Jah, 25-åringen som har kjent Ole Foss i seks år via hyppig Facebook-kontakt. Takket være midler fra Ole Foss og gode hjelpere har Hadim og familien fått et langt bedre liv, med utdanning, reint vann og bra hus.

– Håper vi får treffe han

– Ole har vært så god mot oss. Jeg håper jeg en gang i livet kan treffe han og takke personlig. Nesten alt du ser her i huset vårt og på tomta er innkjøpt med midler fra Ole og hjelperne i Molde. Ellers hadde vi bodd i skur og søppel, og verken jeg eller min søster Oumie hadde kunnet utdanne oss. Det som har skjedd er et mirakel for meg, min mor og mine søsken sier Hadim.

Han viser oss brønnen med pumpesystem og krane. Ytterst få har slik luksus i dette slumpregete nabolaget. Ikke engang barneskolen i nabolaget, Barclays Shine Africa Nursery School. Vi drar dit for å se på forholdene.

– Min søster hjelper til på denne skolen. Ledelsen har lagt merke til brønnen vår. De har ikke frisk vann på skolen. De må hente vann i bøtter og kar i en gammel brønn i nabolaget. Dette vannet brukes også når skolebarna er på toalettet. De drømmer om en brønn med tårn og krane her på skolen, sier Hadim til Romsdals Budstikke.

Vann og toalett viktigst

Skolebygget er ganske bra. Det er over 200 barn i alderen 6-10 år her på skolen. Fredag slutter alle klokka 11. Vi ble forsinket i gambisk trafikk, men de fleste ventet. Mer som et gambisk mesterskap i synging, smiling og dansing da vi kom. En enorm glede. Med unger som kastet seg over godteriet.

Skolen har bare to faste lærere og noen assistenter. Det er store behov, forteller Fatou Koutek, skolens mamma. Barna lærer engelsk, arabisk og en smule koranlære får vi opplyst. Her læres med liv og lyst. Og slik en sangglede! Her mangler bare Ole Foss og gitaren. Da hadde det sikkert blitt noen ordspill på gambisk, også.

– Skolen er svært takknemlig for at det nå samles inn penger til oss i Molde. De viktigste behovene er vann, toaletter og gjerder for å holde geiter og kyr unna skolegården. Toalettbygget er forferdelig, sier hun.

Det er ingen overdrivelse. Det er en ufattelig slum der vi ferdes. Skur, søppel, kloakk i overflaten. Heldigvis kan man få utrettet mye for noen titusener norske kroner i Gambia. Ole Foss sier at det kom rundt 100 betalende på bursdagsgavekonserten. En musikalsk braksuksess som innbringer en god slump penger til skoleprosjektet i Gambia. Pengene fosser inn til Skole Foss.

– Vi er mye nærmere målet

Ole Foss forteller at det var godt med folk på konserten.

– Totalt var det 120 publikummere som tok turen. Vi som var med fra scena opplevde stor entusiasme, og mange kom og takket oss etterpå. Både for en lokalkonsert med profesjonelt innhold og høy kunstnerisk kvalitet. Moldegruppa "Perler for Svin" gjorde stor lykke med "Angst", og låtskriver/gitarist Tommy Bechstrøm var i fyr og flamme over å få delta på bursdagsgavekonserten "When I'm 64". Kjell Atle Orø og Pål Austnes satte et verdig punktum etter to og en halv time. Mange av deltakerne synes i etterkant at slike band- og artistsamlinger burde vært gjort oftere, forteller Ole Foss.

Når det gjelder aksjonen, er han usikker på om de har kommet helt i havn.

– For selv om ting kan gjøres mye billigere i Gambia, skal det være gjort skikkelig og forsvarlig. Det er et stort prosjekt, og det kan ikke stå halvferdige åpne hull på 10-15 meter på en stor skoleplass. I tillegg må alt av materiale være slik at pumpetårn, tanker, rør og installasjoner inne kan holde i mange, mange år framover. Derfor kan en ikke kompromisse på kvalitet på helt basale ting, sier han.

Ole Foss har fått opplyst fra kontaktpersonen i Gambia at prosjektet vil koste opp mot 35.000 kroner, og forteller at det omtrent er den summen de sitter med nå.

– Men vi har naturligvis en del utgifter som må dekkes i forbindelse med konserten, så summen vil minke noe. Vi trenger fremdeles flere bidrag, sier han.