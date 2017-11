Nausttomt på Bjørset gikk for 780.100 kroner

Pluss +

I eiendomsoverdragelsene i onsdagens Romsdals Budstikke sto det blant annet oppført et salg av ei nausttomt på Bjørset i Molde.

Tomta var solgt for 780.100 kroner til Harald og Eirik Valved, og ligger rett i nærheten av Bjørsetsaga.

– Jeg har to barn som begge bor i byen, og fire barnebarn. Vi skal bruke tomta som et samlingssted for familien, sier Harald Valved.

– Hva tror du er årsaken til at prisen er såpass høy?

– Det er få sentrumsnære nausttomter til salgs. I tillegg er man villig til å betale en så høy pris for ei nausttomt, sier han.

Salget av tomta var gjennomført privat, og det var advokat Morten Lunde som var ansvarlig for salget.

– Kjøper og selger var enig om pris før jeg fikk oppgjørsoppdraget. Prisen på tomta er basert på salget av nabotomta tidligere i vinter, sier han.