– Jeg er skikkelig bekymra

Skipenes la i formannskapet torsdag fram sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for de kommende fire årene. Og til tross for at kommunen har mer økonomisk handlingsrom enn tidligere, varslet Skipenes betydelige innsparinger. Årsaken er blant annet bortfall av inntekter fra skatt på verk og bruk, store låneopptak til nye skoler og økte effektivitetskrav.

-Vi har mer handlingsrom enn tidligere. Men kan vi tro at overføringene fra staten vil kompensere for de nye oppgavene kommunen får? Neppe, all historikk viser at nye oppgaver til kommunene blir systematisk underfinansiert. Kravene fra innbyggerne vil ikke bli mindre, men kravene fra staten om at kommunene må bli mer effektive kommer helt sikkert, uavhengig av hvem som sitter i regjering, sa Skipenes.

Lån

Budsjettforliket på Stortinget endte med reduksjon i eiendomsskatten for verker og bruk. Det betyr at Fræna mister 11 millioner kroner i inntekter de kommende tre årene. I tillegg har kommunen vedtatt å bygge tre nye skoler, noe som betyr store låneopptak. Skipenes og hans stab har jobbet hardt med å finne måter å dekke inn de økte finanskostnadene på. Det kan bli smertefulle kutt.

– Når finanskostnadene øker fra 35 millioner i året til 55 millioner så betyr det at vi må hente pengene et sted fra. Vi har hatt møte på møte med driftsenhetene og vi ser at noen av innsparingene vil gå greit, mens andre vil bli smertefulle, mener Skipenes.

Alltid bekymret

Fræna kommune har vedtatt at kommunen skal ha en målsetting om et årlig netto driftsresultat på minimum to prosent og at disposisjonsfondet skal tilsvare minimum fem prosent av driftsinntektene.

– Allerede fra 2019 ser vi at vi begynner å spise av disposisjonsfondet. Gjennom økonomiplanperioden reduserer vi fondet med 10 millioner kroner. Vi ser også at vi på driftssiden går i minus fra 2019. Vi har veldig solide driftsresultat de siste årene, på netto 4,4 prosent. Det er i førstedivisjon i Norge. Men fra 2019 må vi altså bruke av disposisjonsfondet, forklarte Skipenes og la ikke skjul på at tallene gjorde han bekymret.

– Hvis vi i 2023 skal nå vår målsetting om et resultat på to prosent må vi forbedre driften vår med 40 millioner kroner for være der vi skal være. Det er bekymringsfullt. Rådmannen skal alltid være bekymret, noen ganger følger det av stillingen, andre ganger er det grunn til det. Jeg er skikkelig bekymret, sa Skipenes til formannskapet.

Ordfører optimist

Ordfører Tove Henøen deler ikke rådmannens bekymring. Hun mener det ikke er problematisk å bruke av disposisjonsfondet.

– Synes du rådmannen tar i for mye når han beskriver situasjonen?

– Ja det synes jeg. Det er worst case-scenario. Som rådmannen selv sier, det er hans jobb å være bekymret. Vi har vært klar over at de store investeringene ville komme. Derfor har vi satt av penger på disposisjonsfond og gitt oss en handlingsregel, nettopp for å være rustet til å møte de utfordringene som kommer. Vi har satt inn mer enn handlingsregelen sier, og det gir oss et handlingsrom til å stabilisere driften ut fra det investeringsnivået vi legger oss på nå. Vi har rustet kommunen for å ta de investeringene som nå kommer, og det har vi vært klar over hele tiden, sier Henøen. Hun mener det er viktig huske at Fræna har drevet med veldig gode resultat de siste årene.

– Hvis vi sammenligner oss med de fleste andre kommuner er vi i en særstilling og har aldri hatt økonomiske muskler som nå.

Henøen peker også på at det er varslet kompensasjon til kommunene for inntektene som faller bort etter budsjettvedtaket på Stortinget.

– Hvis vi får full kompensasjon er situasjonen en annen enn rådmannen legger til grunn.

Ikke ostehøvel

Men også Henøen mener det blir tøffe kutt i driften framover.

– Selv om jeg er optimist så skjønner jeg alvoret. Vi må ta tøffe grep i 2018 for å få til mer rasjonell drift.

– Hvor skal det kuttes?

– Det må vi se på. Men jeg vil ikke ha ostehøvelprinsippet som vi har gjort før, med å ta litt her og litt der. Vi må ta noen tøffe grep for å spare de store summene.

Formannskapet tok rådmannens budsjettforslag til orientering. Budsjettet skal behandles i kommunestyret 14. desember.