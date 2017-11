Fjord1 skal bygge seks nye ferjer

Pluss +

(Sunnmørsposten:) Det kommer fram i presentasjonen selskapet har publisert via Oslo børs, for å lokke investorer til låne selskapet én milliard kroner. Det er tidligere kjent at Fjord1 mandag møter investorer som kan være interessert i å gå inn i et usikret obligasjonslån.

– Med bakgrunn i det som har skjedd i selskapet, tror vi dette vil være interessant i markedet, sier administrerende direktør Dagfinn Neteland til smp.no.

Han vil ikke avsløre hvordan responsen har vært i møtene.

Avgjøres om kort tid

Hele 8 av de 13 ferjene som er under bygging i dag, har gått til Sævik-familien sitt Havyard-verft i Leirvik. Herøy-rederne er også majoritetseier i Fjord1. Fire ferjer bygges ved Tersan-verftet i Tyrkia og ett nybygg er gått til Fjellestrand.

Det er ikke kjent hvilke verft som får oppdragene med de nye ferjene, men en avgjørelse blir trolig tatt i løpet av få uker.

Etter det smp.no kjenner til, er imidlertid ikke Havyard med i konkurransen om å bygge de tre første ferjene Fjord1 ønsker å bestille.

Gode resultat

Fjord1 er størst i Norge når det gjelder ferjedrift, og har levert gode økonomiske resultater de siste årene. Første halvår i år rapporterte selskapet om et overskudd før skatt på 449 millioner kroner, av en omsetning på 1,3 milliarder.

I sommer ble selskapet registrert på Oslo børs.

Det var Sunnmørsposten som først publiserte saken.