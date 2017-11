Provoserende skoledebatt i Fræna

Pluss +

De politiske motsetningene ble tydelige og temperaturen høg da plan- og økonomiutvalget behandlet skoleutbyggingene på Sylte og Haukås. Nye beregninger tyder på at nye Haukås skole kan komme til å koste 218 millioner kroner, og ikke 136,5 millioner kroner slik rammen er i den vedtatte økonomiplanen. Rådmannen vil derfor sette Haukås-planleggingen på vent til man har fått en oversikt over konsekvensene av kostnadsøkningen og en ny plan for finansiering.

Under behandlinga av forprosjektet til Sylte skole stilte varaordfører Jan Arve Dyrnes spørsmål om det var etisk riktig å sende byggingen av Sylte ut på anbud nå.

Festbrems

– Jeg er kjent for å være Senterpartiets festbrems. Men her er jeg utrolig opptatt av utbyggingen av skolene må henge sammen. Jeg håper virkelig vi kan få til alt vi ønsker her, men vi kan komme i en prioriteringssituasjon. Jeg er i tvil om det er etisk riktig å sende Sylte ut på anbud, dersom det viser seg at vi ikke har økonomi til å ivareta elevene andre steder i Fræna, sa Dyrnes og sa at han kunne godta at forprosjektet til Sylte skole ble sendt ut på anbud dersom vedtaket fikk med flere nye punkt, blant annet at det skal gis rom for utbygging både på Sylte, Jendem og Haukås skole i kommunens økonomiplan for 2018 til 2021. Ordfører Tove Henøen ble kraftig provosert av varaordførerens festbrems-formulering.

– Det er sjelden jeg blir provosert av varaordfører, men når han kaller seg festbrems til Senterpartiet da blir jeg provosert. Senterpartiet har hele tida sagt at vi skal ha nøkterne og gode skolebygg. Det er derfor vi har gått inn for eiendomsskatt. Jeg er overbevist om at dette er innenfor handlingsrommet til kommunen, sa Henøen.

Støtte i Høyre

Dyrnes fikk derimot full støtte i Høyre.

– Varaordføreren ønsker å sikre en forsvarlig håndtering av kommunen og kommunen sine penger. At ordfører finner dette provoserende må hun ta på egen kappe. Vi må sikre at alle elevene i Fræna har en god skole, i morgen og fram i tid. Det er bare fint om vi sikrer at dette gjøres på en forsvarlig måte, sa Høyres Elise Fiske.

– Det har aldri vært en bedre og mer forsvarlig økonomi i Fræna enn i de to siste åra med Senterpartiet i førersetet, svarte Henøen.

Dobbeltstemme

Dyrnes sitt forslag fikk åtte stemmer, det samme som rådmannens innstilling om å godkjenne forprosjektet av Sylte skole og gjennomføringen innenfor en kostnadsramme på kr 61,5 mill. Henøen brukte sin dobbeltstemme på å få rådmannens innstilling vedtatt - uten de punktene Ap ville ha inn.

Når det gjaldt utbyggingen av Haukås skole ble rådmannens forslag om å sette planleggingen på vent nedstemt. Her ble Aps forslag om å fortsette planleggingen og finne rom i økonomiplanen til utbygging både på Sylte, Jendem og Haukås enstemmig vedtatt.

Ekstraordinært kommunestyremøte

Også kommunestyret i Fræna hadde møte torsdag kveld. Det ekstraordinære møtet hadde en eneste sak på agendaen: forprosjektet til Jendem skole. Saka var utsatt fra forrige kommunestyremøte fordi sakspapirene ikke fulgte med innkallingen. For at utbyggingen ikke skulle bli unødig forsinket ble det derfor innkalt til ekstraordinært møte. Forprosjektet og kostnadsramma på 77,4 millioner kroner ble her enstemmig vedtatt.