– Veslemannen har vært vanskelig å håndtere

Åndalsnes: Onsdag kveld var det informasjonsmøte i Rauma rådhus med en grundig gjennomgang av fjellskredfaren i Romsdal. Mens Riksteatrets stykke «Gjengangere» ble spilt i Rauma kulturhus for 330 personer samtidig, var det en annen gjenganger i rådhuset, fjellpartiet Mannen.

Knapt tredve tilhører møtte opp, og fikk en detaljert gjennomgang av hvordan Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) overvåker fjellpartiet, samt en gjennomgang av evakueringsprinsipper fra fylkesberedskapssjefen og politiet.

Første siden 2009

Møtet var det første åpne informasjonsmøtet siden 2009, det første året det var fjellovervåking av Mannen. Siden den gang har en liten del av fjellområdet, Veslemannen, beveget seg mye og ført til mange evakueringer av beboerne på Lyngheim. Informasjonsmøtet var ikke spesielt rettet mot evakueringene av Veslemannen, men det store scenarioet med Mannne. Veslemannen og høstens vanningsprosjekt ble riktignok diskutert og forklart.

– Det er kjekt å være her og snakke om mer enn Veslemannen. Det vi har opplevd i Rauma er ikke unikt. Det er heller ikke uvanlig med evakuering uten at det går skred, sa sjefsgeolog for fjellskred i NVE, Lars Harald Blikra og viste til eksempler fra Courmayeur i Nord-Italia.

Han poengterte at rekkevidden er enorm hvis et skred ført løsner.

– Vi varsler ikke når skredet skal gå, men når faregraden stiger, sa Blikra videre og viste fareskalaen NVE bruker.

På lerretet i rådhussalen fikk de fremmøtte også se flere illustrasjoner over de ulike scenarioene, hvor mye fjellet har beveget seg, og en grundig gjennomgang av de ulike måleinstrumentene som blir brukt, hvor de er plassert og hvilke målinger de har gitt.

– Jeg føler vi har god kontroll på situasjonen for det store scenarioet med Mannen. Vi ser ingen utslag på det større scenarioet sjøl om Veslamennen beveger seg mye, det er beroligende, sa Blikra.

Tusen ganger større bevegelse

Han poengterte at det er stor kontrast på det store området Mannen og Veslemannen. Mens den nedre delen av det store området beveger seg en halv centimeter i året, har det beveget seg halvannen meter i Veslemannen.

– På det verste er det tusen ganger større bevegelse på Veslemannen enn på det store fjellområdet, sa Blikra.

Blikra ble på spørsmål fra salen utfordret på høstens vanningsprosjekt.

– Vi traff ikke helt i oktober, men forholdene var vanskelige. Vi vet at det er nedbøren som avgjør hastigheten på bevegelsene, men er ydmyke i forhold til at vanntilførselen ikke skal gjøre problemene i fjellet større. Vi fikk effekt, men ikke nok. Samtidig var det 80 centimeter bevegelse på en uke, svarte Blikra.

– Avgjørende med overvåkning vi stoler på

Etter at Blikra hadde gått gjennom NVEs målinger og vurderinger, informerte fylkesberedskapsjef Stine Sætre om prinsippene og planverket for evakuering. Hun forklarte hvilke beredskapstiltak som blir iverksatt ved ulike geologiske situasjoner.

– Alle aktørene har sine planer, og så har vi en felles overordna plan. Vi hos Fylkesmannen har jobbet med å definere fareområdene, og sikkerhetsmargin, slik at når det blir evakuering skal alle som ikke evakueres føle seg trygge der de er, sa Sætre.

– Det er avgjørende at vi har en overvåking som vi stoler på. Og at vi får varsel i god tid, slik at vi rekker å evakuere. Når det gjelder fjellskred, er å ivareta liv og helse er viktigere enn materielle verdier, som kan være vanskeligere å berge, poengterte Sætre.

– Skal føle seg trygge

Stabssjef i Møre og Romsdal politidistrikt, Thorry Aakenes, hadde en kjapp gjennomgang av hvordan politiet ser på situasjonen rundt Mannen.

– Vi lener oss på den fagekspertisen som er tilgjengelig, og synes det er trist at den flotte naturen skal utgjøre en fare for folk. Men vi tror innbyggerne skal føle seg trygge og godt ivaretatt av kommunen, sa Aakenes, som skrøt av kommunen og de andre aktørene som bidrar ved evakuering.

– Når politimesteren vedtar evakuering av beboerne, så er det alltid med tungt hjerte. Det er et inngrep i folks privatliv som ikke er ønskelig men nødvendig, sa stabssjefen, som er avsnarlig for beredskap og politimesterens rådgiver for krisehåndtering.

Beredskapsansvarlig i Rauma kommune, Ole Kjell Talberg, gikk gjennom kommunens rutiner og planer ved evakuering.

I tillegg ble det luftet problemstillinger som kommunen vil ta opp med departementet, om naturskadeerstatning blant annet.