– Veldig viktig at alle tar influensavaksine

Molde: Torsdag morgen møtte varaordfører Sidsel Rykhus opp til time på legekontoret Molde Brygge for å få influensavaksine. Tirsdag kveld hadde hun lagt ut en oppfordring på Facebook til alle kollegene i kommunestyret om å gjøre det samme.

– Mange har trykket liker, og jeg håper de går og tar vaksine, sier Rykhus.

– Hvorfor er det så viktig at dere gjør det?

– For det første er det viktig at de som er i risikogruppene får vaksine. Jeg har fått bekreftet at det ikke er noen fare for at vi skal gå tom for vaksine, og da er det veldig viktig at flest mulig tar vaksine, slik at faren for å bli smittet reduseres for de personene som ikke tåler å bli smittet, sier Rykhus.

– Og så er det jo veldig greit å slippe å bli sjuk, legger hun til.

Bra tiltak

At hun nå har fått bekreftelse på at det ikke er noen risiko for at det blir tomt for vaksiner, gjør det lettere å dra til legekontoret sjøl.

– Det er et utrolig bra tiltak, som gjør at færre blir sjuke. I fjor døde flere av influensa, så vi må sammen jobbe for å redusere smittefaren for oss sjøl og andre, sier Rykhus.

Sjøl hadde hun ikke tatt vaksine på mange år, og var lettere bekymret på forhånd. Men på et øyeblikk var vaksinen tatt, uten smerter fra stikket.

– Dette gikk veldig fort og greit. Jeg kjente ingenting, så dette er ikke noe å gru seg til. Jeg håper så mange andre som mulig også tar vaksine, sier Rykhus.

På legekontoret Molde Brygge forteller de om fullt rush etter at vaksinene ankom tirsdag ettermiddag.

Onsdag var første fulle dag med vaksinering, og rundt femti personer fikk vaksine på legekontoret den første dagen.

Alle bør ta

Kommuneoverlege Cato Innerdal applauderte initiativet til Rykhus på Facebook.

– Strålende tiltak! Vaksine er både for egen del og for laget Går vi tom for vaksiner, bestiller vi mer. Det skal være mer enn nok til alle, og vi vil følge med på reservelageret og bestille mer om det blir lite, skrev Innerdal i kommentarfeltet.

Til Romsdals Budstikke utdjuper han:

– Det er en generell anbefaling til alle om å ta vaksine, særlig de som er i risikogruppene. Vi var igjennom en vinter i fjor der vi så hvor hardt influensa kan ramme, og derfor er det nå viktig at folk vaksinerer seg, slik at vi kan unngå at det samme skjer igjen, sier Cato Innerdal.

– Hvorfor er det viktig at de som ikke er i risikogruppene også tar vaksine?

– Det er for å redusere smittepresset i befolkninga generelt, noe som er en fordel for alle, både de vaksinerte og de som ikke kan eller vil ta vaksine. Det er grupper av befolkningen som ikke kan ta vaksine, som spedbarn eksempelvis. For dem vil det være en fordel om færrest mulige er potensielle smittekilder, sier Innerdal.

Kommuneoverlegen forteller at vaksinene koster 50 kroner per stykk i innkjøp, og fastlegekontorene står fritt til å fastsette sin pris ut ifra kostnadene de har knyttet til vaksinering.

– Det er ingen fare for å gå tom, sjøl om alle i kommunen går for å vaksinere seg?

– Nei, Folkehelseinstituttet har sagt at de har rikelig, og vi følger nøye med på restlageret vårt, slik at vi bestiller mer i god tid hvis det begynner å tømmes, sier Innerdal.

Mer oppmerksomme

Sist vinter døde flere på institusjon i Molde av influensa. Innerdal sier det ikke skyldes svikt i rutinene.

– Forskjellen fra tidligere var at vi i fjor var mer oppmerksom på dødsårsaken og tok noen prøver tidlig nok, slik at vi kunne fastslå at det var influensa som var årsaka. Sjøl om det ikke var svikt i rutinene, er det ingen tvil om at vi har et enda sterkere fokus på dette i år.

– Hvem har ansvaret for at beboerne på institusjon blir vaksinert?

– Det er hver enkelt institusjon. Alle som bor på institusjon vil få tilbud om influensavaksine, og hvis de ønsker å takke ja til tilbudet, får de vaksinen på institusjonen.

– Hva med dem som bor heime men har utfordringer med å komme seg til legen?

– Jeg hadde i dag kontakt med heimesjukepleien, som er i ferd med å starte vaksinering heime hos dem som normalt har besøk av heimesjukepleien, sier Innerdal.

Personell som jobber i yrker hvor de ofte er i kontakt med personer i risikogruppene, oppfordres sterkt til å vaksinere seg, for å redusere smittefare. Tidligere år har alle ansatte i omsorgstjenesten fått tilbud fra arbeidsgiver om vaksine.

– Det er nå opp til hver enkelt leder, hvorvidt man får vaksine av arbeidsgiver. Men det er ikke tvil om at helsepersonell bør vaksineres, sier Innerdal.

Flere tar vaksine

På Glomstua omsorgssenter får de ansatte tilbud om å ta influensavaksine på arbeidsplassen.

– Alle medarbeiderne våre får tilbud om det, og det er selvfølgelig frivillig. Vi har gjort det slik i flere år, og ser at andelen som velger å takke ja til tilbudet er økende, sier enhetsleder Corinna Stene til Romsdals Budstikke.

Sprøytene med vaksine får de ansatte satt på Glomstua i samarbeid med kolleger, siden det er god tilgang på nødvendig kompetanse der.