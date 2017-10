Hjelper andre til å finne jobbgleden

Pluss +

Molde: -Jeg er helt sikker på at om man bare er bestemt og legger ned det arbeidet som kreves så kan man få oppfylt sine drømmer, sier 18 år gamle Filmom Teweldemedhin. Snart reiser han til Oslo for å få praksis hos superkokken Bent Stiansen. Så er målet å åpne egen restaurant. Men først skal han på scena under den store IA-konferansen i Molde torsdag og holde foredrag om det å framsnakke yrkeslivet. For Nav bruker hans historie og hans arbeidsglede til å motivere andre som av ulike grunner har vansker med å komme inn i arbeidslivet.

Flyktet fra militæret

13 år gammel reiste Filmom fra Eritrea. Han forteller at han vokste opp hos sine besteforeldre, uten kontakt med sine biologiske foreldre. I likhet med veldig mange i sitt heimland fryktet han den lovpålagte militærtjenesten i Eritrea, en tjeneste som i verste fall kan vare livet ut. Å flykte var det beste alternativet.

– Jeg reiste med menneskesmuglere, først til Sudan og etter en tid til Italia. Derfra reiste jeg til Stockholm og så til Norge.

I Norge var han først i Kongsvinger før han i 2015 flyttet til Molde og begynte på Bekkevoll ungdomsskole.

Filmom legger ikke skjul på at ungdomsårene uten noe familie rundt seg har vært vanskelige.

– Å komme alene til Norge var tøft, men samtidig føler jeg at jeg har vært heldig, jeg har ikke opplevd så mange vanskeligheter som mange andre flyktninger, Men å reise heimefra alene så ung er vanskelig. Jeg ble fort voksen, kan du si. Jeg har ikke hatt kontakt med familie i Eritrea på snart fire år, Jeg vet ikke hvordan det går med dem. Jeg glemmer ikke det som var, men jeg konsentrerer meg om å se på framtida mi og den jeg er blitt her.

Sluttet skolen

I Molde har Filmom spilt fotball på både MFK og Træff, har mange venner og har greid seg bra.

Etter ungdomsskolen begynte han på Molde videregående skole. Det gikk ikke like bra.

– Jeg startet på studiespesialisering. Men jeg følte at det ikke passet meg. Etter fire måneder sluttet jeg. Da var det litt kaos. Jeg viste ikke hva jeg skulle gjøre.

Gjennom Nav fikk han arbeidstrening og praksisplass på Seilet. Filmom fant raskt ut at restaurantbransjen passet mye bedre enn studiespesialisering.

– Det gikk veldig bra. Miljøet og samarbeidet mellom de ansatte var veldig godt. Etter hvert som jeg ble mer kjent med jobben ble den nesten som en hobby. Jeg ble veldig bestemt på at jeg skulle jobbe med dette i framtida.

Nå har han gått ett år på mat- og restaurantfaglinje på Fræna videregående, og stortrives.

– Jeg føler jeg får brukt mine evner, og da blir resultatet bra. For meg er det slik at når jeg gjør noe jeg er glad i glemmer jeg tiden og at jeg blir sliten. For meg er dette helt fantastisk.

Vil lære mer

Talentet og arbeidsgleden hans er blitt lagt merke til.

Filmom har allerede hatt praksisplass på Statholdergaarden i Oslo, restauranten til superkokken Bent Stiansen, og har gjort det så bra at han er ønsket tilbake. I slutten av oktober skal han nedover igjen for å få mer erfaring på restauranten som regnes som en av landets aller beste. Så skal han ta fagbrevet. På litt sikt er drømmen å få egen restaurant.

– Jeg er nok et konkurransemenneske. Jeg ønsker å være best i det jeg gjør. Jeg tror det kommer av bakgrunnen min, at jeg reiste fra Eritrea for å skape meg et bedre liv.

Jeg er sikker på at det er mulig å nå målene sine hvis man bare er bestemt og jobber hardt nok. Det er det jeg håper å formidle til andre.

Myrbostad leder prosjektet «Framsnakk arbeid og utdanning» som går ut på å gi unge voksne en førstehånds kjennskap til yrkeslivet – fra andre unge.

– Mange unge voksne har i dag lite kjennskap til hva ulike jobber dreier seg om. Poenget er at vi lar dem møte unge som står i jobb, istedenfor en bedriftsleder som tar en omvisning på jobben, sier Myrbostad.

Et talent som inspirerer andre

Filmom har vært med som framsnakker.

– Han er i målgruppa, har innvandrerbakgrunn, samtidig er han veldig inspirerende og flink til å formidle. Flere i målgruppa kan ha opplevelser av lite mestring, mange drar ned rullegardina om vi møter dem med krav og forventninger. I stedet må vi få opp engasjementet og der treffer Filmom veldig bra. Han er et talent utenom det vanlige.

På den store IA-konferansen i dag skal Myrbostad og Filmom fortelle om framsnakk-prosjektet. Flere fylker har i dag tatt til seg arbeidsmetodikken som er utviklet i Møre og Romsdal.