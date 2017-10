– Jeg er veldig skuffet - men siste ord er ikke sagt

Pluss +

MOLDE: Formelt er det Møre og Romsdal fylkeskommune som har søkt Kunnskapsdepartementet om å få etablert tilbudet landslinje for jazz ved Molde videregående skole fra skoleåret 2018/2019.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram torsdag 12. oktober, er imidlertid ikke jazzlinje i Molde nevnt med et ord.

Det betyr i praksis et avslag på søknaden.

– Erfaringen fra tidligere søknader er at det ikke gis noen forklaring. Men vi må huske at dette er et forslag. Siste ord i saka er ikke sagt. Nå begynner jobben overfor rikspolitikerne, sier Oddgeir Overå, rektor ved Molde videregående skole.

– Overrasket og skuffet

Søknaden er støttet av NTNUs jazzmiljø, Norsk Jazzforum og Midtnorsk Jazzsenter. Også Moldejazz har uttrykt støtte til initiativet.

– Det er en sterk søknad, der styrken ligger i samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, samt støtten fra NTNU og et samlet jazzmilljø, sier Overå.

– Hvor realistisk er det å få til endring av forslaget?

– Veldig! Det skjedde seinest for et år siden, i forbindelse med søknad om landslinje for skiskyting, jeg tror det var i Sogn, sier Overå, og legger til:

– Jeg har tro på at vi vil nå fram til politikerne med budskapet om at denne linja er viktig for Molde.

– Hvorfor er den så viktig?

– Det finnes 47 landslinjer, men bare én annen for musikk; folkemusikk på Vinstra. Så det er klart dette er en god idé, sier Overå.

Skolen har søkt om inntil 9 øremerkede plasser for jazzlandslinje-elever på hvert trinn.

– Hvor mye vil det koste?

– Det er det departementet som regner ut. Men jeg kan ikke tro dette skyldes økonomiske årsaker. Det finnes jo penger, sier Overå.

– Ble du overrasket over avslaget?

– Ja, jeg trodde det skulle gå i orden. Jeg er veldig skuffet, men tror samtidig det vil bli endringer, sier Overå.

Fikk to avslag

Fylkesutdanningssjef Erik Brekken forteller at et nei i budsjettforslaget ikke betyr at det ikke blir jazzlinje i Molde.

– Nå må vi jobbe videre i våre kanaler. I politikk kan alt skje, og vi håper vi kan etablere en jazzlinje i Molde i løpet av få år, sier Brekken.

Han forteller at fylkeskommunen også fikk avslag på en annen landslinje-søknad – om tilkomstteknikk og fjellsport ved Rauma videregående skole.

– Samlet foreslår departementet å redusere bevilgninga på post 60 til landslinjer med 5,3 millioner kroner?

– Det har ikke vært noe tydelig signal om mindre satsing på landslinjer, men vi tar det til etterretning. sier Brekken.

Initiativ fra KrF

I 2008 tok Kristelig Folkeparti ved Svein Atle Roseth og Rigmor Andersen Eide initiativ til etablering av landslinje for jazz i Molde.

– Mitt mål er å ha et slikt tilbud på plass til skolestart høsten 2010. Molde er rett sted for ei slik linje, og elever herfra kan gå videre til jazzlinja i Trondheim. Dette kan styrke både samarbeidet og interessen for jazz, sa Svein Atle Roseth til Romsdals Budstikke den gang.

– Denne problemstillingen er ny for meg. Men jeg vil ha den på blokka, sier KrFs nyinnvalgte stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, Steinar Reiten, som sitter i næringskomiteen.

– Hva betyr det å ha på blokka?

– At det er tidlig i prosessen. Vi har ikke landet på hvilke saker vi skal prioritere. Jeg får magne henvendelser fra mange hold som skal balanseres. Det kan bli hard drakamp også om mindre summer, forklarer Reiten.

– Er jazzlinje i Molde en god idé?

– Absolutt! Det ville vært et kjempeløft, sier Reiten.