Rødt kort og straffe i sluttminuttene - surt tap for Træff

Tillerbyen - Træff 2-1: Træff fikk en svært tøff start på bortekampen mot Tillerbyen. Allerede etter to spilte minutter sto det 1-0 til hjemmelaget. Træff kjempet seg tilbake i kampen, men måtte til slutt se poengene glippe i dramatiske sluttminutter. Et omdiskutert rødt kort og en tvilsom straffeavgjørelse felte Træff-laget.

- Veldig synd

- Det er surt å tape like før slutt. Vi får et par dommeravgjørelser imot i sluttminuttene, avgjørelser vi ikke får helt til å stemme. Det er klart er surt å tape på den måten, forteller Træff-trener Magnus Oltedal til Rbnett.

Træff-treneren mener laget gjorde en god jobb og fortjente i alle fall ett poeng.

- Det går an å vinne fotballkamper selv om man får et par dommeravgjørelser imot, men samtidig er vår avdeling så jevn at når det skjer og vi ikke får kampen dit vi ønsker, så blir det veldig avgjørende. Det er veldig synd.

Utvist etter to gule

Træff presset hjemmelaget hardt i førsteomgang og spilte seg til flere gode sjanser. Uten å få uttelling før hvilen. Træff brukte imidlertid lang tid etter pause på å sette inn utligningen. Alexander Jonassen fikk stanget inn et innlegg på frispark.

Bortelaget skapte de fleste sjansene, men en utvisning etter 82 minutter ga Tillerbyen overtaket. Målscrorer Jonassen og en Tillerbyen-spiller falt begge om i en duell etter 82 minutter. Da Jonassen skulle reise seg førte det til litt knuffing.

- Jonassen får spilleren oppå seg og blir holdt nede når han forsøker å reise seg. Han spør om spilleren kan flytte seg, før han dytter ham unna. Dommeren oppfatter det som noe annet enn det er og det andre gule kortet blir veldig billig, sier Oltedal.

Tvilsom straffe

Med Træff redusert til 10 mann fikk de en tøff oppgave de siste 10 minuttene av kampen. Fem minutter senere presset Tillerbyen fram et tvilsomt straffespark. Det er en ball i bakrom, løpsduell og så takling som fører til straffesparket.

- Vi mener vi er på ballen først, sier Træff-treneren.

Uansett ble det straffe og scoring ved Asgeir Volden Snekvik. 2-1 ble også sluttresultatet og Træff gikk glipp av viktige poeng. Med unntak av topplaget Stjørdals-Blink er det svært jevnt i årets 3. divisjon avdeling 5. Kun tre poeng skiller Træff fra Rosenborg 2 og Mo IL under nedrykksstreken. Træff på sjetteplass har fortsatt mange lag mellom seg og nedrykksplass, men den jevne poengdelingen i avdeling fem gjør de siste rundene svært spennende.

- Vi gjør en god kamp. Har flest sjanser. Men sliter med uttellingen. Det har vi gjort i det siste. Med tanke på hvordan kampen utvikler seg hadde nok uavgjort vært et mer rettferdig resultat.

- Det blir tøft når dere slipper inn mål så tidlig i kampen?

- Det gjorde vi også i forrige bortekamp, men det har ikke vært noen tendens tidligere i sesongen. Så jeg vet ikke om vi skal legge for mye i det. Vi scorer selv ett minutt ut i andreomgang. Vi blir tatt litt på senga i én situasjon og de er effektive, men ellers gjør vi en veldig god førsteomgang. Det jeg heller skulle sett var at vi fikk uttelling på en av de mange sjansene vi skaper før pause.