Får høre det – også fra venner og familie

Det sier Dagny Venke Villa, leder i fylkeslaget i Norsk Revmatikerforbund. Hun har lest innlegget til Silje Røvik, og mener hun treffer godt.

– Det er godt skrevet og mange kjenner seg igjen i dette. Hun setter søkelyset på at mange har en skjult kronisk sjukdom som en ikke kan se. Åpenhet og informasjon i forhold til kroniske sjukdommer er viktig, sier Villa. Hun forteller at det er mange som opplever å få sarkastiske kommentar også fra venner og familie.

– Mange sier at det er viktig at du kommer deg ut igjen i jobb. Man møter mange fordommer. Og det er jo jobbe man vil, sier Villa.

Fylkeslederen mener at til tross for at man ser frisk ut på utsida, kan man ha det tøft.

– Mange sliter med å sove og å gjøre dagligdagse ting. Men det er viktig å ha fokus på det positive, hva man får til og ikke hva man ikke får til, sier Villa.