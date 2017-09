– Vi er på rett veg med reformen

MOLDE: Vi er godt fornøyd med å ha fått tilsatt 1800 nye politifolk i nåværende periode, 1000 av dem i uniform. Men vi må ha 1500 til for å nå målet om 2 politi per tusen innbyggere, og det går vi nå til valg på, sier Vetle Wang Solheim.

Høyre vil fortsette den oppbemanningen man har startet på i inneværende periode, for å sikre beredskap og trygghet, poengterer Wang Solheim.

– Jeg kan ikke love hvor mange av de 1500 stillingene som kommer til Møre og Romsdal. Fylket vårt har hatt dårlig uttelling på budsjetterte nye årsverk i flere år, og det jobber vi i posisjon med å forbedre, sier han.

IKT og utstyrsløft

I tillegg lover han et utstyrsløft, innen IKT og politibiler. Målet er at snittalderen på politibiler går ned fra dagens 7 år, til 5 år, som er anbefalingen. Denne uka besøkte han flere beredskapsinstitusjoner i Møre og Romsdal, deriblant politistasjonen i Molde.

– Det var veldig nyttig å høre hvordan politiet her tenker. Og veldig lærerikt å høre hvordan de opplever nærpolitireformen, sier han om besøket.

Han sier målet med reformen er at flere politifolk skal ut fra lensmannskontorene og ut på patrulje. Det skal være bedre beredskap.

Etterlengtet reform

– 22. juli-kommisjonen kom fram til at politiet behøver en fornying. Derfor var det på høg tid med denne politireformen, som er et etterlengtet grep for å modernisere politiet.

Han trakk også fram Regjeringens gjennomførte IKT-løft.

– Nå har politiet med seg kontoret ut i bilene i større grad. Med ny teknologi kan politiarbeidet bli lettere. Det var tydelig når jeg besøkte politiet at vi er på rett veg. Og vi må fortsette dette arbeidet, sier Wang Solheim.

Han fikk møte spesialetterforsker Tom Erik Erlandsen som leder datakrimavdelingen ved Molde politistasjon.

– Det er helt fantastisk å se hvordan politiet i Møre og Romsdal, og i Molde, har hentet inn kompetanse som gjør at de står bedre rustet til å takle det nye kriminalitetsbildet, hvor mye skjer digitalt. Det er grove overgrep på nett, og vold i nære relasjoner. Politiet må være moderne og henge med skal de klare å avdekke og løse slike saker, sier Wang Solheim.