– Ingenting å vente med!

Etter år med møter og korrespondanse har Fylkeskommunen omsider gitt etter: Frå neste ruteendring, som er i mai neste år, vil første ferja frå Gossen gå klokka 05.15, og ikkje eit kvarter seinare, som den har gjort i lengre tid. Dermed kan gossingane nå morgonflyet til Oslo på «lovleg» vis, og slepp å overnatte om dei skal på langtur.

Vil ikkje vente

Meldinga kom tikkande inn på kommunehuset på mandag, men ordførar Bernhard Riksfjord slit med å sleppe gleden heilt laus:

– Eg meiner vi bør sleppe å vente heilt til mai neste år – ordninga burde blitt igangsatt umiddelbart. Eg synes rett og slett det er urimeleg når ein vil sette i gang ordninga ved første rutetilpassing. Når dei no endeleg har gitt etter, så burde dei sett i gang med ein gong, meiner ein mellomfornøgd ordførar.

Med seg i arbeidet for å tilpasse ferjetilbodet har ordføraren hatt både næringsliv og vanlege trafikantar. Som ei av få øy- og fastlandskommuner er ein avhengig av gode og framtidsretta avgangar og opningstider, meiner ordføraren:

– Vi er sjølvsagt glad for at denne endringa vil komme, men vi har jobba i årevis opp mot Fylkeskommunen for å få større ferje, fleire avgangar og lengre opningstid. Vi har reist i møter, dokumentert og argumentert for ønsket om endring. Vi ser at Fylkeskommunen er på gli og difor skulle det ikkje vere nødvendig å vente heilt til neste år. Mi oppmoding er at Fylkeskommunen iverksett ordninga umiddelbart.