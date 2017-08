– Direkte uansvarlig av Ap og Sp

Else-May Botten (Ap) og Jenny Klinge (Sp) stiller begge krav om at innholdet i nye Nordmøre og Romsdal sjukehus må være klart før en skal si ja til en låneavtale. Helge Orten (H) mener utspillet er uansvarlig og kan sette prosjektet i fare.

– Jeg er litt overrasket og skuffet over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå sier at de vil avvente med å godkjenne lånesøknaden. Det kan i praksis bety at en risikerer å utsette hele prosjektet. Helseforetaket følger helt vanlige prosedyrer i slike saker, sier Orten til Rbnett.

– Å ikke godkjenne lånesøknaden som Helse Midt-Norge har sendt inn vil være en kjemperisiko. Jeg mener det er direkte uansvarlig å komme med dette utspillet nå.

Orten mener en må kunne godkjenne lånerammen selv om alt innholdet i det nye sjukehuset ikke er ferdig planlagt. Han mener planleggingen av innhold og klargjøring til byggestart i 2018 må skje parallelt.

– Det regjeringen nå gjør er umåtelig viktig. Ved å legge til rette og klargjøre for at lånerammen er med på statsbudsjettet i 2018 og at en får byggestart i 2018.

– Nå har vi jobbet så lenge for å få en byggestart. Det vi trenger nå er å komme i gang. Ikke ytterligere usikkerhet.

Botten stiller et særskilt krav om at en får om en eventuell barneavdeling ved det nye sjukehuset. Botten krever en heldøgns barneavdeling.

– Vi er alle enige om at det nye sjukehuset må ha et godt tilbud til barna i Nordmøre og Romsdal. Det er et krav som helseforetakene må ta på alvor. Hvordan det organiseres, med en egen avdeling eller ikke må en se på, men vi er alle enige om at barna skal ha et godt tilbud på det nye sjukehuset, sier Orten.