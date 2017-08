Måndalinger med egen «fristad»

ÅNDALSNES: På Stamnesodden er det et slags privat område som regjeres av en livåt gjeng fra sørsida i Rauma. Alle sammen ser Raumarock som årets høydepunkt. Der er de urokkelige. For å bli med på "Camp Karolius" kreves det en viss kondisjon. Her er det full guffe fra morgen til kveld og natt.

- Vi har etablert vår egen rockeleir med to bobiler og to campingvogner. Så møtes vi i midten - med tak over. Ikke det at vi trenger det så flott som været har vært hittil. Vi har byttet litt plass fra år til år. Her vi er nå er det helt perfekt. Et par hundre meter å gå til selve festivalområdet, sier Torine Paulonen.

Stemningen var fin og munter da Rbnett var innom fredag ettermiddag, rett før Sondre Lerche gikk på scenen. Måndalingene og vågstrandingene var blide som lerker. De hadde bestilt en haug med pizzaer. Uten mat og drikke duger heltene ikke. Totalt er de 15 i tallet.

- Sosialt samhold og samvær er det viktigste. Vi koser oss og drikker ei lita øl innimellom. Fole god stemning. Rett og slett en fryd. Her er alle rettigheter, og folk storkoser seg. Så rusler vi bort når de rette konsertene melder seg, sier Torine Paulonen, som sammen med samboer André Venås og Linda Hatlen/Olav Aksel Olsen startet den tradisjonsrike rockeleiren.