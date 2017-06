Eidsvågdagene i full sving

Himmelen åpnet seg på Eidsvågdagenes andre og siste dag. Tross inntrykk av litt færre besøkende enn vanlig var det ingen ting å utsette på stemningen.

Lørdagens vær sto i kontrast til første dag, da været var «helt perfekt» i følge arrangør Inger Anne Øyen. Heldigvis lettet været litt utover ettermiddagen.

- Men litt regn tåler vi, så lenge det ikke er vind. For her er vi alle «vasstette», fleipet Øyen oppmuntrende før hun introduserte første innslag på scena.

Store og små startet dagen med felles frokost i teltet, før konserter ble sparket i gang. De sprekeste tok turen ut og opp på høgda Kleppen. Først ut på scena var Nesset Menighets barnekor med sine egne solister. Også D`Arilds og Storyville Storband trakk folk ut av teltet og ut på plassen. Mange hadde tydeligvis sjekket værmeldingen og funnet fram regntøy og paraplyer. Det var mulig å søke ly i teltet, noe mange nok var glade for. For øvrig sto grillmat på menyen, og det var musikk, konkurranser og bilutstilling på programmet. Lørdagskveld er det duket for konsert og dans med Ole Ivars.

Årets idrettspris ble og utdelt; for sine prestasjoner i telemark fikk Tor Kjetil Alstad og Erik Kvernberg pris. Damelaget i fotball ved Brit Einrum ble også hedra som årets nykommer.