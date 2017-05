Lokale statister i fransk storfilm

Den kjente franske skuespilleren og regissøren Gilles Lellouche har valgt Atlanterhavsvegen som kulisse for sin nye film «Le Grand Bain». Filmen, en fransk komedie med budsjett på svimlende 150 millioner kroner, kommer ut på franske kinoer i 2018.

– «Wonderful – absolutely amazing!» er Lellouches spontane reaksjon når han blir spurt om hvordan det er å filme på Atlanterhavsvegen.

Store franske navn

Kortene blir holdt tett til brystet ved slike store filmprosjekt.

Litt informasjon om filmen finner man imidlertid på internett. Filmen handler om åtte menn i førtiårene som skal til Norge for å delta på et mesterskap i synkronsvømming. De fleste scenene i filmen er filmet i Grenoble.

Det er store franske navn på rollelista. For nordmenn flest er navnene fremmede, men googlesøk viser at her er det mye spennende, Gilles Lellouche har satt sammen skuespillere fra ulike sjangere som vanligvis ikke spiller sammen. Guillaume Canet, Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine Leila Bekhti, Marina Fois, Mathieu Amalric, Virginie Efira og Benoît Poelvoorde.

Morsom erfaring

– Jeg vet ikke så mye om filmen jeg heller, sier Anderz Eide, den eneste norske skuespilleren som er med i filmen.

– Dette er et kjekt avbrekk fra øvingene til Mostraspelet på Bømlo. Fint å ha på papiret også, det er jo en skikkelig storfilm med mange kjente franske skuespillere. Det er folk fra filmer som James Bond og Betty Blue med. Den største franske filmen i år – man sier ikke nei til å være med i en slik...

Spennende mulighet

Nei sa heller ikke Endre Hånde da muligheten bød seg.

– Jeg kom over dette på Facebook, de søkte etter lokale statister. Det er artig å være med når det skjer noe spennende i nærheten, sier eresfjordingen som nå bor på Eide.

Isabel Larsen fra Molde er også med som statist.

– Jeg har alltid hatt en drøm om å bli skuespiller og hva er vel bedre enn å debutere i en fransk storfilm? sier hun.

– Vi sitter mye og venter og gjør som vi blir bedt om, franskmennene er hyggelige og steller fint med oss, forteller statistene.

Lafossan Manohar som akkurat er ferdig med logistikkstudiene på Høgskolen i Molde ble kontaktet direkte fra castingbyrået via Facebook.

– Jeg var litt skeptisk i starten, men det var nok bare litt falsk beskjedenhet. Dette er noe helt nytt og spennende, en opplevelse som er verdt å ha med seg.

Erfarne karer

Tre karer som har mer erfaring med slike innspillinger er midsundingen Odd Arild Beinset og sunnmøringene Terje Valkvæ og Leif Sperre. De har ansvar for vegsperringene.

– Dette er et populært sted å filme, vi har stoppet og dirigert trafikken til mange opptak her ute.

– Turistene tar det med godt humør, de er jo på ferie og har god tid. Det er verre med nordmøringene, sier sunnmøringene med glimt i øyet.

Valkvæ og Sperre er pensjonister, leid inn av Loop film.

– Dette er en fin hobby, vi slipper å sitte heime i godstolen, treffer mange fine folk og får mosjon. Sist vi var med i en spillefilm fikk vi navnene våre med i rulleteksten, det var stas, sier Sperre.

– Hvilken film var det?

– «Karsten og Petra», sier de og lurer på om de vil bli nevnt med navn i denne franske produksjonen.

Mye forarbeid

Jarle Tangen i Loop Film er ansvarlig for den delen av produksjonen som foregår i Norge. Tangen er godt kjent i området. Loop Film benytter ofte Atlanterhavsvegen og Trollstigen som innspillingssteder for sine kunder. Ferrari, Porsche og Alfa Romeo er eksempler på bilmerker som har spilt inn reklamefilmer her.

– Nordvestlandet er populært som innspillingssted for reklamefilmer. Omgivelsene er fantastiske og det er fint å jobbe her. Vi møter velvilje og ting ordner seg lett her oppe, sier Jarle Tangen.

– Det ligger mye arbeid i forberedelsene til en slik produksjon. Tillatelser, vegsperring og mye logistikk skal på plass. Når været også spiller på lag er det kjekt, sier Tangen.

– Jeg har jobbet med forberedelser til dette filmprosjektet til og fra i 3–4 uker nå, sier Trond Sættem i moldefirmaet Tingh.

– Planene var godt gjennomarbeidet og klare på mandag. Så kom regissøren tirsdag og så hvor vakkert det faktisk er her ute, og flere av opptakscenene ble endret i siste liten. Slik er det gjerne i denne bransjen, sier Sættem.

Imponert over naturen

Filmteamet som jobbet på Atlanterhavsvegen denne uka teller 60 personer, 20 norske fra Loop Film og 40 franske. Alle har ulike jobber som skal utføres til ulike tider. Mye av dagen på settet går med til venting, men de franske filmfolkene så ut til å nyte været og de vakre omgivelsene. De var som turister flest, oppe med mobilen og tok bilder av naturen og postet på ulike sosiale medier.

– Dette er første gang i Norge for min del og jeg vil gjerne komme tilbake for å kjøre på ski, sier en av de franske filmfotografene og ser mot fjella.