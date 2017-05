– Jeg er sjokkert, rasende og lei meg

Ordføreren i Molde er opprørt over utspillene fra Senterpartiet de siste dagene, med budskap fra to sentrale Sp-topper om fortsatt to sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

– De vet hva de gjør. Dette er et kynisk spill for å få flest mulig velgere på Nordmøre. Det er ikke sjukehuset eller regionen som betyr noe i det spillet, kun flest mulig stemmer ved stortingsvalget, sier han. Og:

– Det de gjør, er å rive opp gamle sår. De to sjukehusa har endelig begynt å samarbeide, det samme gjelder politikerne. Og jeg kjenner konkret til fagfolk som har sagt de vil flytte tilbake når nytt sjukehus kommer: Så – når SNR tegner til å bli suksessen vi håper på, og vi har brukt utrolige ressurser – da finner Sp det for godt å bruke de gamle motsetningene som ren valgkamp. Ingen andre parti ønsker det, kun Sp.

– Eikrem er aktuelt igjen Kjersti Toppe (Sp) godtar ikke fellessjukehus på Hjelset med færre sengeplasser

– Planlagt og samordnet

Dahl viser til Sps utspill de siste dagene, som han mener er godt planlagt og samordnet:

Jenny Klinges leserinnlegg «der hun spoler fram og tilbake» mellom ett og to sjukehus, og ikke lander tydelig på noen.

Kjersti Toppe , partiets helsepolitiske talskvinne, som mener akutt, føde og sengeposter må flyttes til Kristiansund. Og mener Eikrem er aktuelt igjen som sjukehus kun for Romsdal.

Per Olaf Lundteigen som gir Toppe full støtte for to sjukehus, beholde Kristiansund, og bygge nytt i Molde.

Jenny Klinge som sier til tk.no tirsdag at hun ikke vil stemme for lån til SNR om det «ikke fyller befolkningens behov», med mindre Kristiansund består «med nødvendige funksjoner». Vil ikke ha omkamp om fellessjukehuset – I fylkesstyret er det enighet om dette, sier Geir Inge Lien i Sp. Klinge vil heller ikke ha noen omkamp Men Senterpartiets førstekandidat mener helseforetakene roter det til.

Nå eller aldri

– Senterpartiet vet godt at det aldri blir aktuelt med prosjektering av nytt sjukehus i Molde. Blir det ikke fellessjukehus nå, blir det aldri nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Da kan vi sitte igjen med distriktsmedisinske senter i Molde og Kristiansund, sier Dahl.

Sp jobbet for fellessjukehus

Dahl er opprørt også fordi Sp nå går imot det de sjøl har jobbet for og vært med på å vedta:

– Sp satt i regjering da Eikrem ble skrinlagt, de åpna ikke munnen mot det. Og i regjering da Støre beslutta fellessjukehus

Dahl viser til at tre Sp-ordførere – Golmen, Rognskog og Sjømæling – jobba målrettet for fellessjukehus, bla a ved å undertegne opprop om dette.

– De var med på å bearbeide regjeringa så vi fikk vedtaket om felles akuttsjukehus på aksen Hjelset–Frei. Så bruker de nå sengekapasitet og barneavdeling som grunn til å snu.

– Utrolig illojalt Gerda Tolaas mener Kristiansund Sp driver solospill av verste sort. Nå forventer hun reaksjon fra fylkesstyret.

Enig i kritikk

Dahl gir kritikerne rett i at sjukehuset er dimensjonert med for få sengeplasser. Og at det burde kommet avklaring om barneavdeling tidligere.

– Det er et generelt problem at nye sjukehus blir dimensjonert for små. Liggetida for mange grupper går ned, men det kommer en stor gruppe eldre som ofte har flere diagnoser og trekker antall liggedøgn opp. Men det er ikke for seint å endre det. Molde og ROR har spilt inn krav om økt sengetall.

– Når det gjelder barneavdelinga, må vi erkjenne at den ikke er forankra i konseptfaserapporten, der står barnelege. Men hele Nordmøre og Romsdal vil ha barneavdeling. Så jeg er kritisk til at direktøren ikke har skåret igjennom og fattet en beslutning om det, sier han.

Sp vil bygge sjukehus som planlagt Fylkesstyret i Senterpartiet vil ikke fraskrive seg ansvaret.

Sjølmotsigende

Dahl er også oppgitt over logikken i utspillene fra Sp:

– Når Toppe sier Kristiansund må få akutt, føde og sengeposter fordi fellessjukehuset ikke har økonomi til å være fullverdig – hva slags økonomi er det i det? Og om begrunnelsen er at fellessjukehuset er for lite, blir det jo mindre om flere funksjoner går til Kristiansund!

– Dessuten: hvis nytt sjukehus skal være for Molde og Romsdal, ligger det på feil sted. Da må det bygges på Eikrem eller deromkring.

Lundteigen støtter Toppe Vil bygge nytt sjukehus for Molde, og ruste opp Kristiansund.

Ingen troverdighet

Dahl registrerer at Sps fylkesstyre prøver å dempe utspillene fra partikollegene:

– Klinge har underskrevet. Men hun har ingen troverdighet når hun samtidig sier til TK at hun ikke vil stemme for lån til fellessjukehuset, sier Dahl.

Og:

– Jeg trodde det fantes et lavmål man ikke overskred i seriøse parti. Men nå har Sp lagt seg under det absolutte lavmål.

Dahl har ellers medfølelse med Sp-politikere i Molde og Romsdal som har gjort det tydelig at de slett ikke stiller seg bak utspillene i eget parti.

PS: Klinge og Toppe sier for øvrig at deres synspunkt i saka ikke er drøftet sentralt i Sp.