Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, har registrert utspillene fra Senterpartiet og andre politiske grupperinger de siste dagene, men han er uenig i at innholdet i det nye fellessjukehuset på Hjelset ikke blir etter bestillingen, slik enkelte politikere nå hevder.

Senterpartiet vil beholde sjukehuset i Kristiansund Sier fellessjukehuset er feilslått sjukehuspolitikk, og vil kjempe for lokalsjukehusene i valgkampen.

– Ingen endring

– Først vil jeg presisere at jeg ikke uttaler meg i en diskusjon med verken nasjonale eller lokale politikere, men jeg ønsker å bidra med faktaopplysninger slik vi ser dette, sier Remme til Romsdals Budstikke.

– Jeg er litt forundret over utspillene om at forutsetningene for fellessjukehuset er endret. For grunnlaget for SNR er akkurat som før. Det er idéfase- og konseptfaserapportene som ligger til grunn for arbeidet og vedtakene som blir gjort, sier foretaksdirektøren.

– Det vi gjør i dette prosjektet, og som gjøres over hele landet – og som også er forventningene fra departementet – er at vi bearbeider og knar prosjektet undervegs. Vi diskuterer utnyttelsesgrad, åpnings- og driftstider, omlegging fra døgn- til dagtilbud og så videre. Det er en forventning i store prosjekt at sånt arbeid blir gjort, mener han.

Vil ikke ha omkamp om fellessjukehuset – I fylkesstyret er det enighet om dette, sier Geir Inge Lien i Sp.

Vil ikke diskutere med Toppe

– Jeg må understreke at SNR vil få et tilbud som er beregnet ut i fra behovene som innbyggerne i Nordmøre og Romsdal har. Og dette har ligget fast hele vegen. Vi opplever et stort engasjement fra fagmiljøene både i Molde og Kristiansund i denne fasen, sier Remme.

– Tar Kjersti Toppe feil når hun sier at forutsetningene som lå til grunn nå er brutt og at det dimensjoneres utenfor internasjonal standard med et belegg på over 90 prosent på sengene?

– Helseforetaket ønsker ikke å gå inn i noen politisk diskusjon, men jeg vil understreke at rammene som er gitt i idefasen og konseptfasen – og rammevilkårene som er gitt fra Helse Midt-Norge – er grunnlaget SNR blir planlagt ut ifra.

Lundteigen støtter Toppe Vil bygge nytt sjukehus for Molde, og ruste opp Kristiansund.

Sp vil bygge sjukehus som planlagt Fylkesstyret i Senterpartiet vil ikke fraskrive seg ansvaret.

Avventer arbeidsgruppe

Kravet om at det skal være en egen barneavdeling ved det nye fellessjukehuset blir stadig oftere gjentatt blant politikerne i Nordmøre og Romsdal. Likevel vil ikke Remme gå inn og gi noen garantier om dette.

– Det er et rimelig samstemt krav om barneavdeling, og stadig flere etterlyser klare svar om dette. Hvorfor kommer ikke det noen slike signaler fra deg?

– Usikkerhet knyttet til pediatri-tilbudet i Nordmøre og Romsdal og arbeidet Helsetilsynet har gjort knyttet til Sebastian-rapporten har gitt oss en krevende prosess. Vi ønsker å gjøre en solid og faglig forsvarlig utredning om det framtidige tilbudet både i SNR og i Møre og Romsdal som helhet. Det er derfor nedsatt ei faglig tung arbeidsgruppe med barnemedisinske leger og sakkyndige utenfor Helse Midt-Norge som skal hjelpe oss med å gi råd for utformingen av dette tilbudet, forklarer Remme.

– Dette vil bli levert i tide til å bli tatt med i SNR og utviklingsplanen, og vil derfor kunne gi oss gode svar – om enn på et litt seinere tidspunkt enn mange ønsker det. Det er ingen tog som går på grunn av arbeidet som gjøres i denne gruppa. Det skal være ei god faglig utredning som skal ligge til grunn for beslutningen.

– Utrolig illojalt Gerda Tolaas mener Kristiansund Sp driver solospill av verste sort. Nå forventer hun reaksjon fra fylkesstyret.

Utviklingsplanen ut på høring

Hvert helseforetak har en egen utviklingsplan som strekker seg mange år framover. Helse Møre og Romsdals utviklingsplan ble vedtatt i 2012 og er nå under revidering. Ny planperiode blir fra 2019 og fram til 2022, men den skal også se framover mot 2035, ifølge informasjon fra helseforetaket.

Ny utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal skal vedtas rundt 1. mars 2018. Vedtak om lånefinansiering av det nye fellessjukehuset skal imidlertid gjøres i desember 2017.

– Mange reagerer også på at vedtaket om lån, altså selve «bygge-vedtaket», skal skje flere måneder før utviklingsplanen blir vedtatt. Hvorfor tar dere dette i denne rekkefølgen?

– Utviklingsplanen, som altså gjelder hele Møre og Romsdal, er besluttet å sendes ut på høring til høsten. Dette krever litt ekstra tid, og vi har dermed skjøvet vedtaket av denne i to måneder fram til 1. mars. Men vi er fullt ut i stand til å lande SNR-biten uavhengig av dette. Forutsetningene til SNR fra idefasen og konseptfasen kjenner vi jo, dette brukes også i utviklingsplanen, sier Remme.

– Eikrem er aktuelt igjen Kjersti Toppe (Sp) godtar ikke fellessjukehus på Hjelset med færre sengeplasser

– Forutsetningene er klare

Jenny Klinge (Sp) er en av stortingspolitikerne som sier at hun ikke vil gi lån til bygging av nytt sjukehus på Hjelset dersom hun ikke vet hva sjukehuset skal inneholde.

– Når du fortsatt ikke kan si hva SNR skal bestå av når lånesøknaden skal behandles i desember, så betyr det at det er en reell fare for at dette blir utsatt. Enig, Remme?

– Nei, det er det som gjør at jeg er forundret over diskusjonen som har vært de siste dagene. Det er Helse Midt-Norge som søker om låneopptaket og det vil de gjøre de på et solid grunnlag. Det er ikke slik at vi først gjør et vedtak om SNR og så, på bare et par måneder så snur vi det hele. Forutsetningene for SNR ligger klare og kan ikke og vil ikke bli snudd rett etterpå.

147 administratorer i helseforetaket Her er oversikten over direktørens ledergruppe og stabsavdelinger i Helse Møre og Romsdal.

Disse vitnene skal hjelpe Kristiansund Her er den komplette vitnelista til Kristiansund kommune i sjukehusanken.