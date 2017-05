Vil ikke ha omkamp om fellessjukehuset

Mandag kveld la Tidens Krav ut en artikkel om at Senterpartiet går til valg på å beholde sjukehuset i Kristiansund (krever abonnement).

– Støtter ikke fellessjukehuset

Det var partiets fjerdekandidat til det kommende stortingsvalget, Henrik Stensønes fra Kristiansund, som sa dette under et åpent møte i Kristiansund.

Han henviste til en epost fra Senterpartiets helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, der det står:

«Senterpartiet støtter ikke fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal og mener det er en feilslått sjukehuspolitikk. Vi mener det riktige hadde vært å bygge et nytt sykehus i Molde og fortsette med et fullverdig lokalsjukehus i Kristiansund».

Lien vil ikke ha omkamp

Dette er det imidlertid ingen konsensus om i Senterpartiets toppolitikere i fylket. Geir Inge Lien, partiets andrekandidat i det kommende stortingsvalget, svarer et tydelig nei på spørsmål om han vil ha omkamp om fellessjukehuset på Hjelset.

– Det som har vært sagt hele tiden, og som har aksept fra Senterpartistyret i Møre og Romsdal nå, er at vi skal ha det vedtatte fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

Han føyer til at dette er et resultat av at vedtaket om fellessjukehuset ble gjort av «deres» regjering – mot Møre og Romsdal fylkesting og Senterpartiets råd.

Utspill fra Kristiansund Sp

Oppslaget i Tidens Krav sier Lien følgende om:

– Dette er et utspill fra Kristiansund Sp og Kjersti Toppe, og det har heller ikke blitt behandlet i stortingsgruppa på noen måte. Stortingsgruppa og fylkesstyret tenker at det planlagte fellessjukehuset og DMS nå er vedtatt politikk og noe vi må forholde oss til. Det er vår politikk.

– Er det enighet i Sp om denne politikken?

– I fylkesstyret er det enighet om dette. Det Kjersti Toppe kommer med, er noe hun må stå for, men det er riktig at vi har bedt om et råd fra henne om funksjonsfordeling og hva DMS bør inneholde.

Har bedt Toppe om råd

Lien presiserer også at de har bedt Kjersti Toppe om råd.

– Vi har bedt Kjersti Toppe om å få innspill om hva som kan ligge i DMS-et i Kristiansund, men vi har ikke behandlet dette i fylkesstyret, sier han.

– Det er selvsagt avgjørende at vi får på plass en barneavdeling og de funksjonene som var lovet i fellessjukehuset – og en infrastruktur til og fra sjukehuset. Det er også viktig å ikke tappe miljøene i Molde og Kristiansund under planleggings- og byggeprosessen – det vil vi ikke godta, sier Lien til Romsdals Budstikke.

Forventer godt valg

Senterpartiets andrekandidat i Møre og Romsdal sier også at de forventer at Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge får på plass innholdet i det nye fellessjukehuset før vedtak om bygging skal opp i Stortinget.

– Forventer du at Sp vil gjøre et godt valg i romsdalsregionen når det kommer signaler fra helsepolitisk talskvinne i partiet om å reversere og nullstille hele prosessen med nytt sjukehus?

– Ja, jeg forventer at vi gjør et godt valg. Men det vil selvsagt være viktig at vi er tydelig i denne saka. Dette er ikke noe stortingsgruppa har stilt seg bak. Dette er noe Toppe har sendt ut. Det er et råd fra hennes side. I Sp her i Møre og Romsdal har vi vært veldig tydelige på at vi ikke kommer til å gå for noen omkamp på dette tidspunktet, med mindre det nye sjukehuset blir fratatt nødvendige og viktige funksjoner og at antall sengeplasser blir uforsvarlig redusert.